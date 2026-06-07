Vitória Coffee Summit 2026 é lançado em Vitória; veja fotos

O Palácio do Café, em Vitória, recebeu o lançamento do Vitória Coffee Summit 2026, que será realizado nos dias 20 e 21 de agosto, no Cais das Artes. O encontro reunirá especialistas, empresários e lideranças do setor de países como Brasil, Colômbia e Vietnã para debater tendências, inovação, sustentabilidade e os desafios da cafeicultura mundial. Integrando as comemorações dos 80 anos do Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV), o evento reforça o protagonismo do Espírito Santo no mercado global e coloca a capital capixaba em evidência no cenário internacional do café.
Inauguração
[Na Oá Galeria]
Nova exposição
A OÁ Galeria apresenta, de 10 de junho a 14 de agosto de 2026, a exposição Se encruzilham os destinos?, individual de Yiftah Peled. Reunindo instalações, múltiplos, fotografias, objetos e uma performance participativa, a mostra oferece um panorama da produção do artista, marcada pela diversidade de linguagens e pelo interesse em experiências de encontro, participação e convivência. Com texto crítico de Nathan Braga, a exposição evidencia uma prática artística que transita entre diferentes suportes e modos de relação com o público.
Convenção de vendas
[Copa do Mundo]
Sabor de torcida
A novidade chega às unidades da Praia do Canto e Shopping Vitória entre os dias 4 e 30 de junho. Por conter álcool na composição, a venda é exclusiva para maiores de 18 anos.
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