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Renata Rasseli

Vitória Coffee Summit 2026 é lançado em Vitória; veja fotos

O evento será realizado nos dias 20 e 21 de agosto, no Cais das Artes

Publicado em 07 de Junho de 2026 às 04:00

Publicado em 

07 jun 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Marcus Magalhães, curador técnico do Vitória Coffee Summit 2026, Fabrício Noronha, secretário de Estado da Cultura, Fabrício Tristão, presidente do CCCV, e Enio Bergoli, secretário de Estado da Agricultura
Marcus Magalhães, curador técnico do Vitória Coffee Summit 2026, Fabrício Noronha, secretário de Estado da Cultura, Fabrício Tristão, presidente do CCCV, e Enio Bergoli, secretário de Estado da Agricultura Divulgação

O Palácio do Café, em Vitória, recebeu o lançamento do Vitória Coffee Summit 2026, que será realizado nos dias 20 e 21 de agosto, no Cais das Artes. O encontro reunirá especialistas, empresários e lideranças do setor de países como Brasil, Colômbia e Vietnã para debater tendências, inovação, sustentabilidade e os desafios da cafeicultura mundial. Integrando as comemorações dos 80 anos do Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV), o evento reforça o protagonismo do Espírito Santo no mercado global e coloca a capital capixaba em evidência no cenário internacional do café. 

Inauguração

Alceuleir Cardoso_ a coordenadora da UTI Pediátrica e Neonatal, Rita de Cassia de Almeida_ o médico Rodrigo Aboudib, o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fabiano Pimentel
Alceuleir Cardoso,  Rita de Cassia de Almeida, o médico Rodrigo Aboudib, o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fabiano Pimentel: na inauguração da UTI Pediátrica do Hospital Unimed Vitória. Divulgação

[Na Oá Galeria]

Nova exposição 

A OÁ Galeria apresenta, de 10 de junho a 14 de agosto de 2026, a exposição Se encruzilham os destinos?, individual de Yiftah Peled. Reunindo instalações, múltiplos, fotografias, objetos e uma performance participativa, a mostra oferece um panorama da produção do artista, marcada pela diversidade de linguagens e pelo interesse em experiências de encontro, participação e convivência. Com texto crítico de Nathan Braga, a exposição evidencia uma prática artística que transita entre diferentes suportes e modos de relação com o público.

Convenção de vendas

Rodrigo Barbosa e André Portugal
A Grand Construtora chacoalhou o mercado de luxo ao reunir mais de 500 corretores dentro do Taj Home Resort para celebrar a marca de R$ 1,118 bilhão em vendas acumuladas do empreendimento. Na foto: o empresário Rodrigo Barbosa e André Portugal. Cloves Louzada

[Copa do Mundo]

Sabor de torcida

A Copa do Mundo ganhou um ingrediente especial nas vitrines da Gelato Borelli. A rede lançou o Bossa Lime, gelato sazonal inspirado na tradicional caipirinha brasileira, combinando notas cítricas de limão com um leve toque de cachaça.

A novidade chega às unidades da Praia do Canto e Shopping Vitória entre os dias 4 e 30 de junho. Por conter álcool na composição, a venda é exclusiva para maiores de 18 anos.

Queridas de RR

Joana Barbosa, Stella Miranda, Karla Brandão
Joana Barbosa, Stella Miranda e Karla Brandão: na convenção de vendas da Grand Construtora.  Cloves Louzada

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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