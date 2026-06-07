Vitória Coffee Summit 2026 é lançado em Vitória; veja fotos

A Copa do Mundo ganhou um ingrediente especial nas vitrines da Gelato Borelli. A rede lançou o Bossa Lime, gelato sazonal inspirado na tradicional caipirinha brasileira, combinando notas cítricas de limão com um leve toque de cachaça.

A novidade chega às unidades da Praia do Canto e Shopping Vitória entre os dias 4 e 30 de junho. Por conter álcool na composição, a venda é exclusiva para maiores de 18 anos.