Rock’n roll marca celebração de Dia do Mídia da Rede Gazeta em Vitória

O rock’n roll tomou conta da Festa do Mídia da Rede Gazeta, celebrada nesta terça-feira (02), no Motor Rockers, na Praia do Canto, em Vitória. Por lá, a tradicional celebração reuniu profissionais do mercado publicitário capixaba, além de representantes da Rede Gazeta e, claro, as estrelas da noite: os mídias.





Dessa vez, o evento anual para comemorar o Dia do Mídia, celebrado no 21 de junho, foi embalado por hits nacionais e internacionais comandados pela Banda Trilha. Quem circulou por lá ainda aproveitou os sorteios exclusivos feitos durante o evento, incluindo uma viagem para conhecer os Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.





"A Festa do Mídia é um momento de celebrar as conexões que fortalecem o mercado da comunicação capixaba. Mais do que reconhecer o trabalho dos profissionais de mídia, este encontro valoriza a colaboração e a confiança que movem nosso trabalho o dia a dia. É uma oportunidade para reunir parceiros, trocar experiências, celebrar conquistas e fortalecer os laços que impulsionam os negócios e a publicidade no Espírito Santo”, destacou o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni.





Confira quem circulou pelo evento na galeria de Mônica Zorzanelli.