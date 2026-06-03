Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • HZ
  • Social
  • Rock’n roll marca celebração de Dia do Mídia da Rede Gazeta em Vitória
Renata Rasseli

Rock’n roll marca celebração de Dia do Mídia da Rede Gazeta em Vitória

O evento anual para comemorar o Dia do Mídia, celebrado no 21 de junho, foi embalado por hits nacionais e internacionais comandados pela Banda Trilha

Publicado em 03 de Junho de 2026 às 11:37

Publicado em 

03 jun 2026 às 11:37
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Bruno Passoni, Leila Marchesi, Haiane Rocha (MP) e Marcello Moraes
Bruno Passoni, Leila Marchesi, Haiane Rocha (MP) e Marcello Moraes: celebrando o Dia do Mídia, em Vitória.  Mônica Zorzanelli

O rock’n roll tomou conta da Festa do Mídia da Rede Gazeta, celebrada nesta terça-feira (02), no Motor Rockers, na Praia do Canto, em Vitória. Por lá, a tradicional celebração reuniu profissionais do mercado publicitário capixaba, além de representantes da Rede Gazeta e, claro, as estrelas da noite: os mídias. 


Dessa vez, o evento anual para comemorar o Dia do Mídia, celebrado no 21 de junho, foi embalado por hits nacionais e internacionais comandados pela Banda Trilha. Quem circulou por lá ainda aproveitou os sorteios exclusivos feitos durante o evento, incluindo uma viagem para conhecer os Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. 


"A Festa do Mídia é um momento de celebrar as conexões que fortalecem o mercado da comunicação capixaba. Mais do que reconhecer o trabalho dos profissionais de mídia, este encontro valoriza a colaboração e a confiança que movem nosso trabalho o dia a dia. É uma oportunidade para reunir parceiros, trocar experiências, celebrar conquistas e fortalecer os laços que impulsionam os negócios e a publicidade no Espírito Santo”, destacou o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni.


Confira quem circulou pelo evento na galeria de Mônica Zorzanelli. 

Veja Também 

Aniversário de Manuela

Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha

Maju Soares celebra 15 anos com show de Zé Felipe em Vitória

Maju Soares celebra 15 anos com festão e show de Zé Felipe em Vitória

Casamento Laíse Teixeira e Gilberto Larciprete

Laíse Venturin Teixeira e Gilberto Larciprete dizem sim-sim em Vitória

Fernanda Julião, Robson Arruda, Leticia Costa

Robson Arruda recebe arquitetos e designers capixabas para lançamento em Vitória

Imagem de destaque

Veja como foi a festa do Prêmio Gazeta Empresarial Colatina 2026

Dora Daher e a filha Laura

Dora Daher celebra aniversário com festa em Vitória; veja fotos

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Coluna Renata Rasseli Coluna Social Rede Gazeta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Investimentos, reforma tributária, aplicação financeira, mercado financeiro
Para ganhar do CDI, esqueça o CDI
Imagem de destaque
A guerra do Pix — e por que, de novo, a razão está do nosso lado
Imagem de destaque
Por que Padre Zezinho está (de novo) na mira de católicos tradicionalistas: 'Sou agredido todos os dias, falam que sou um câncer para a Igreja'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados