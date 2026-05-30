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Renata Rasseli

Dora Daher celebra aniversário com festa em Vitória; veja fotos

A aniversariante recebeu amigas e clientes na terça-feira (26)

Publicado em 30 de Maio de 2026 às 04:00

Publicado em 

30 mai 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Aniversário de Dora Daher
A aniversariante Dora Daher e sua filha Laura: tarde de parabéns pra você!  Cacá Lima

Querida de RR, Dora Daher celebrou aniversário ao lado de amigas e clientes, na terça-feira (26), em sua loja, na Praia do Canto. Com décor de Érika Carneiro, o encontro contou com menu assinado pelo bufê de Luiza Daher. DJ Pedrina, da equipe de Larissa Tantan, animou as convidadas. As lembrancinhas foram de Edna Jabour e as fotos são de Cacá Lima. 

Visita

Márcio Rodrigues, da Aquarius Produções, e o secretário-chefe da Casa Civil do Governo do ES, Júnior Abreu
Márcio Rodrigues, da Aquarius Produções, fez uma visita ao gabinete do secretário-chefe da Casa Civil do Governo do ES, Júnior Abreu. Felipe Mansur / SCV

Em São Paulo

O cirurgião plástico Ariosto Santos marca presença na Jornada Paulista de Cirurgia Plástica, considerada um dos principais eventos científicos da especialidade no Brasil. O congresso será realizado no WTC São Paulo Golden Hall e deve reunir profissionais de diferentes estados em uma programação voltada às novidades da cirurgia plástica, procedimentos minimamente invasivos e tendências do setor.


Concerto "Vitória da Bossa”

O mestre de cerimônias Jace Theodoro vai dar voz aos textos de José Roberto Santos Neves na apresentação do concerto “Vitória da Bossa”, que reunirá no mesmo palco a Orquestra Jovem Vale Música e os convidados Roberto Menescal, Fernanda Takai e Theo Bial, com regência do maestro Lucas Anizio.O evento vai acontecer no dia 14 de junho, às 18h, no Cais das Artes, em comemoração aos 60 anos da Unidade Tubarão da Vale.

Esporte

Ruy Oliveira, Fernando Aguiar e Diego Viana no Camarote Capa Preta
Ruy Oliveira, Fernando Aguiar e Diego Viana, representantes da Athena Saúde, acompanharam de perto a vitória do Rio Branco por 2 a 1 sobre o Anápolis, na noite desta quarta-feira (27), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Patrocinadora oficial do Capa-Preta, a São Bernardo Samp segue ao lado da equipe capixaba, que agora concentra as atenções na Série D do Brasileirão e na Copa Espírito Santo. Divulgação

[No Tik Tok]

Maior live shop da história

A capixaba Ybera Group estreia no TikTok Shop para realizar uma das maiores iniciativas de live commerce já realizadas no setor de beleza — e potencialmente entrar para o Guinness World Records. Entre os dias 27 e 30 de maio 2026, a empresa promove uma transmissão contínua de 72 horas diretamente de sua sede, em Vitória, em uma ação que está sendo auditada pelo Guinness World Records para possível reconhecimento como a live shop de marca mais longa da história. A iniciativa reúne dezenas de criadores de diferentes regiões do Brasil e mobiliza a comunidade digital da Ybera, formada por mais de 40 mil influenciadoras digitais distribuídas em mais de 50 países. A expectativa da empresa é consolidar a ação como uma das maiores iniciativas de live commerce já realizadas no segmento de beleza mundial.

Saúde

Ana Paula Jesus, Celio Venturim, Carolina Sanches, Rose Freitas, Luiz Augusto Fagundes, Marcos Ayres, Graziella Veloso, Beatriz Zandonadi
O Espírito Santo entra no mapa nacional dos centros oncológicos mais avançados do país com a implantação do acelerador linear Versa Full HD no Hospital Santa Rita. O equipamento de radioterapia de alta precisão foi adquirido por meio de Termo de Fomento firmado com a Secretaria de Estado da Saúde (SESA), com apoio da então senadora Rose de Freitas, em um investimento total de R$ 12 milhões - sendo R$ 3,5 milhões de contrapartida da própria instituição. Na foto: Ana Paula Jesus, Celio Venturim, Carolina Sanches, Rose Freitas, Luiz Augusto Fagundes, Marcos Ayres, Graziella Veloso, Beatriz Zandonadi. 
 COMUNICAÇÃO / HSRC

[Referência]

Hospital 

O cuidado com a vida ganhou mais um capítulo de reconhecimento para o Hospital Vitória Apart Serra. A instituição conquistou 100% de conformidade na Avaliação Nacional das Práticas de Segurança do Paciente em Hospitais com UTI, promovida pela Anvisa em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Entre os hospitais avaliados no Espírito Santo em 2025, apenas oito alcançaram a pontuação máxima — e o Vitória Apart Serra foi o único hospital privado da Grande Vitória a atingir todos os indicadores exigidos. A avaliação considera critérios relacionados à segurança do paciente, gestão de riscos e qualidade dos processos internos. Referência em medicina de alta complexidade, o hospital do grupo Athena Saúde soma outros importantes reconhecimentos: é a única instituição capixaba, pública ou privada, a possuir o selo de qualidade do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e, há sete anos consecutivos, lidera o ranking da revista americana Newsweek como melhor hospital do Espírito Santo. No cenário nacional, ocupa a 25ª posição entre os 100 melhores hospitais privados do Brasil. 

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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