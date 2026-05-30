Dora Daher celebra aniversário com festa em Vitória; veja fotos

Em São Paulo



O cirurgião plástico Ariosto Santos marca presença na Jornada Paulista de Cirurgia Plástica, considerada um dos principais eventos científicos da especialidade no Brasil. O congresso será realizado no WTC São Paulo Golden Hall e deve reunir profissionais de diferentes estados em uma programação voltada às novidades da cirurgia plástica, procedimentos minimamente invasivos e tendências do setor.





Concerto "Vitória da Bossa”



O mestre de cerimônias Jace Theodoro vai dar voz aos textos de José Roberto Santos Neves na apresentação do concerto “Vitória da Bossa”, que reunirá no mesmo palco a Orquestra Jovem Vale Música e os convidados Roberto Menescal, Fernanda Takai e Theo Bial, com regência do maestro Lucas Anizio.O evento vai acontecer no dia 14 de junho, às 18h, no Cais das Artes, em comemoração aos 60 anos da Unidade Tubarão da Vale.