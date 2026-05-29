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Renata Rasseli

Jantar em prol da Fundação Beneficente Praia do Canto movimenta Iate Clube do ES; fotos

O evento reuniu cerca de 390 convidados, nesta quarta-feira (27), no Iate Clube do ES

Publicado em 29 de Maio de 2026 às 04:00

Publicado em 

29 mai 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Fabiano pereira, Patricia Asseff, Carlos Moschen
Fabiano pereira, Patricia Asseff e Carlos Moschen: na 5ª edição do Jantar Além Mar Vitor Machado

O Iate Clube do Espírito Santo viveu mais uma noite memorável com a realização da quinta edição do Jantar Além Mar, que reuniu cerca de 390 convidados em uma grande corrente de solidariedade em prol da Fundação Beneficente Praia do Canto. Os anfitriões foram o comodoro do Iate, Fabiano Pereira, e a presidente da entidade, Patricia Asseff. 


O evento, já consolidado no calendário social capixaba, reforçou o compromisso social do clube, que neste ano celebra seus 80 anos de história. A noite foi marcada pelo prestígio da sociedade capixaba, pela alta gastronomia assinada por 19 chefs  e por momentos emocionantes.

Logo no receptivo, crianças da Fundação encantaram os convidados com apresentações musicais, reforçando o propósito do evento: apoiar o trabalho reconhecido da instituição, que transforma vidas de crianças e adolescentes da região da Grande São Pedro por meio de ações educacionais, culturais e sociais. 


Entre as autoridades presentes estavam o comandante da EAMES, Ricardo Carvalhaes, o Capitão dos Portos do Espírito Santo, Capitão de Mar e Guerra Wendel Armani, além de empresários, associados e representantes da sociedade civil. A noite também contou com a presença da eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro, convidada especial do evento. 

Mulheres na política

Karla Leal, Luciete Calmon, Denise Gazzinelli, Solange Lube, Ana Clark, Fernanda Serrão Coser
Karla Leal, Luciete Calmon, Denise Gazzinelli, Solange Lube, Ana Clark, Fernanda Serrão Coser: bate-papo sobre o papel da mulher na política, nesta terça-feira (26), no Lareira Up, em Vitória.  Bruno Herculano

[Ranking 2026]

Entre As Melhores

A Ribeiro Fialho Advogados conquistou um lugar entre as dez melhores empresas para trabalhar no Espírito Santo, segundo o ranking 2026 da Great Place to Work (GPTW). O escritório alcançou a 10ª colocação na categoria de pequenas empresas e figura entre as nove organizações que estrearam na lista este ano. O reconhecimento é baseado na avaliação dos próprios colaboradores e destaca empresas com ambientes de trabalho de excelência.

Almoço harmonizado

Francielly Ramos, Renata Rasseli, Mariana Perini e o enólogo Gonzalo Guzman
Francielly Ramos, Renata Rasseli, Mariana Perini e o enólogo Gonzalo Guzman, que produz vinhos autorais no Chile, depois de brilhante passagem pela vinícola premiada  El Principal. O almoço harmonizado contou com menu do chef Harum Katharian e uma seleção de rótulos de Gonzalo.   Gran Cave/Divulgação

Poucos&Bons


Marianne Assbu e Dudu Altoé convidam para almoço Poucos & Bons edição “Vai Brasil”, na próxima terça-feira (02), na Consuelo House, no Barro Vermelho. O dress code será inspirado nas cores da bandeira brasileira

Dia dos Namorados

Liliam Müller prepara mais uma produção memorável para o Dia dos Namorados, no dia 12, na Casa Lounge, com show exclusivo do tenor André Furlan e bufê assinado pelo chef Thiago Pauzen. 

Exposição

A Secretaria de Cultura da Ufes (Secult/Ufes) e a Galeria de Arte Espaço Universitário (Gaeu) realizam, no próximo dia 1º de junho, segunda-feira, às 18h30, o lançamento do catálogo da exposição Mulheres Artistas no Acervo da Ufes

Prêmio Reclame Aqui

A Loga Internet foi classificada pela quinta vez para o Prêmio Reclame Aqui. Somente podem participar empresas com os selos de excelência em atendimento concedidos pelo site, que são avaliados e mantidos mês a mês. De acordo com a sócia e head de Customer Experience (CX) e Customer Success (CS) da operadora capixaba, Maria Karolina Rangel, estar entre grandes marcas nacionais já é um grande reconhecimento. 

Em Chicago

Gregório Repsold em Chicago
Gregório Repsold esteve em Chicago para rever e conhecer as novidades da cidade. Divulgação

[Direito]

Segurança Jurídica Necessária

A falta de uma regulamentação própria sobre internação involuntária no Espírito Santo ainda gera dúvidas e insegurança para famílias e profissionais de saúde. Segundo o advogado Eduardo Amorim, a ausência de protocolos específicos pode dificultar a condução de casos que envolvem dependência química e risco à integridade do paciente. “Quando não existem critérios bem definidos, aumenta a possibilidade de questionamentos judiciais e de conflitos sobre a necessidade da medida. A legislação pode ajudar a estabelecer parâmetros mais objetivos para todos os envolvidos”, explica.

Em São Paulo

Thiago Santos, presidente do LIDE ES, e Isabela Teixeira,
Thiago Santos, presidente do LIDE ES, e Isabela Teixeira, ministra do Meio Ambiente (2010 a 2016), durante o Seminário LIDE Energia, realizado nesta terça-feira (26), na Casa LIDE, em São Paulo. Divulgação
Felling Fotografia

Prêmio Gazeta Empresarial Colatina

É nesta sexta-feira (29), na Arena North Star, a festa do Prêmio Gazeta Empresarial Colatina 2026. Com o tema "Conexões que Marcam", o evento será apresentado pela dupla da TV Gazeta, Will Loyola e Dani Abreu.  Munhoz & Mariano animam a noite. A pesquisa que elegeu as marcas mais lembradas da cidade foi realizada nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro , pela MARKKA. 

Conteúdo de Marca

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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