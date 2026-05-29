Jantar em prol da Fundação Beneficente Praia do Canto movimenta Iate Clube do ES; fotos

O Iate Clube do Espírito Santo viveu mais uma noite memorável com a realização da quinta edição do Jantar Além Mar, que reuniu cerca de 390 convidados em uma grande corrente de solidariedade em prol da Fundação Beneficente Praia do Canto. Os anfitriões foram o comodoro do Iate, Fabiano Pereira, e a presidente da entidade, Patricia Asseff.





O evento, já consolidado no calendário social capixaba, reforçou o compromisso social do clube, que neste ano celebra seus 80 anos de história. A noite foi marcada pelo prestígio da sociedade capixaba, pela alta gastronomia assinada por 19 chefs e por momentos emocionantes.



Logo no receptivo, crianças da Fundação encantaram os convidados com apresentações musicais, reforçando o propósito do evento: apoiar o trabalho reconhecido da instituição, que transforma vidas de crianças e adolescentes da região da Grande São Pedro por meio de ações educacionais, culturais e sociais.





Entre as autoridades presentes estavam o comandante da EAMES, Ricardo Carvalhaes, o Capitão dos Portos do Espírito Santo, Capitão de Mar e Guerra Wendel Armani, além de empresários, associados e representantes da sociedade civil. A noite também contou com a presença da eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro, convidada especial do evento.