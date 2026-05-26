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Renata Rasseli

Pedro Devens Carvalho e Fabiely Laurett Gums dizem sim-sim na Pedra Azul

O enlace movimentou Fazenda Pedra Azul, no sábado (23)

Publicado em 26 de Maio de 2026 às 03:25

Publicado em 

26 mai 2026 às 03:25
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Casamento Pedro Carvalho e Fabiely Laurett Gums
Pedro Devens Carvalho e Fabiely Laurett Gums: sim-sim na Fazenda Pedra Azul, no sábado (23), sob as bênçãos dos pais Jaqueline Devens e Francisco Carvalho e Darly e Marilda Laurett Gums. Cacá Lima

Sob as bênçãos de seus pais Jaqueline Devens e Francisco Carvalho e Darly e Marilda Laurett Gums, Pedro Devens Carvalho e Fabiely Laurett Gums disseram sim-sim no sábado (23), na Fazenda Pedra Azul, região de montanhas do ES. 


Depois de nove anos de namoro, o casal reuniu a família e amigos para celebrar a união com celebração religiosa, seguida de festa animada até pelo som das concertinas e dança pomerana, em homenagem às origens da noiva.

A organização impecável ficou a cargo da mãe do noivo, Jaque Devens, com decoração de Flor&Cia e bolo by Juliana Marculano. O catering foi assinado pelo Le Buffet, de Giovanna e André Rosa. 

A pista ferveu ao som do DJ Phill Fernandes, sax de João Vinicius e das bandas Pedro & Lucas e Glauco, com audivisual da One Nice Experience. A assessoria foi de Mariah Arreguy. Veja as fotos de Cacá Lima. 

Aniversário

Shirley Santos e Ana Paula Leite
Shirley Santos e a aniversariante Ana Paula Leite: celebrando novo lado da família e amigos.  Keone Magalhães

[11º Encontro Nacional de Multicolecionismo]

Troca de figurinhas da Copa 2026

Os apaixonados por futebol e colecionismo terão um espaço especial durante o 11º Encontro Nacional de Multicolecionismo, em Vitória. No sábado e domingo, dias 30 e 31 de maio, o evento promove troca de figurinhas do Álbum da Copa do Mundo de 2026, reunindo colecionadores, famílias e fãs em busca das cromos mais difíceis da coleção. A programação acontece no Century Plaza Apart Hotel, em Camburi, dentro do encontro que reúne mais de 200 mil itens raros e expositores de seis estados.

Lançamento de livro

João Bosco, diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal, prestigiou o lançamento do livro “Publicidade Positiva: para um mundo melhor e mais feliz”, da publicitária e empresária Flávia da Veiga
João Bosco, diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal, prestigiou o lançamento do livro “Publicidade Positiva: para um mundo melhor e mais feliz”, da publicitária e empresária Flávia da Veiga, na Livraria Leitura, no Shopping Vitória. Divulgação

[Ação]

Dia Mundial do Meio Ambiente

No Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no próximo dia 5 de junho, a Sicredi Serrana fortalece seu compromisso com a sustentabilidade ao lançar uma ação que transforma gestos simples em impacto real. A instituição irá instalar coletores de tampinhas plásticas em todas suas agências na Grande Vitória, em parceria com o Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Espírito Santo (SindiplastES). "Cuidar do planeta começa em atitudes simples do dia a dia. Separar uma tampinha, destiná-la corretamente, saber que ela vai virar recurso, isso mostra que pequenas escolhas geram grandes impactos, cada tampinha depositada representa menos plástico no planeta.  Acreditamos no poder da economia circular, hoje e no futuro”, afirma a especialista de Desenvolvimento do Cooperativismo da Sicredi Serrana, Mayony Dias Vieira Stein.

Treinão em Camburi

Treino em camburi
A manhã de sábado (23) começou em clima de disposição e alto astral na Praia de Camburi. A São Bernardo Samp, em parceria com a Adapt, promoveu mais uma edição do Movimenta, evento gratuito que reuniu capixabas para um treinão ao ar livre, cheio de energia e incentivo ao bem-estar. O evento reforçou a importância de manter hábitos saudáveis de forma leve e divertida. Na foto: Gleidson Dias, Yasmin Resieri, Sandrine Luchi e Egydio Costa Divulgação

[Seminário]

Cura, criação e liberdade

O Instituto Digamella, fundado pela artista, escritora e psicóloga clínica Castiel Vitorino Brasileiro, apresenta a primeira edição do Seminário Método Elementar - um programa de estudos teóricos e práticos sobre cura, criação e liberdade, desenvolvido nos últimos quatro anos como metodologia clínica, espiritual e estética. O seminário acontece entre 02 e 07 de junho, em Vitória e Vila Velha, e reúne profissionais da saúde mental, da historiografia da arte, da música, das medicinas afro-brasileiras e das práticas corporais em torno de um convite singular: o de criar, descansar, respirar e se transformar em comunidade. 

Sessão solene

Thomaz Tommasi, Joel Rangel, Horácio Xavier, Anselmo Tozi, Luiz Paulo Siqueira Rangel
Thomaz Tommasi, Joel Rangel, Horácio Xavier, Anselmo Tozi e Luiz Paulo Siqueira Rangel: na sessão solene do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha em comemoração aos 491 anos de fundação da cidade. Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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