Pedro Devens Carvalho e Fabiely Laurett Gums dizem sim-sim na Pedra Azul

Sob as bênçãos de seus pais Jaqueline Devens e Francisco Carvalho e Darly e Marilda Laurett Gums, Pedro Devens Carvalho e Fabiely Laurett Gums disseram sim-sim no sábado (23), na Fazenda Pedra Azul, região de montanhas do ES.
Depois de nove anos de namoro, o casal reuniu a família e amigos para celebrar a união com celebração religiosa, seguida de festa animada até pelo som das concertinas e dança pomerana, em homenagem às origens da noiva.
A organização impecável ficou a cargo da mãe do noivo, Jaque Devens, com decoração de Flor&Cia e bolo by Juliana Marculano. O catering foi assinado pelo Le Buffet, de Giovanna e André Rosa.
A pista ferveu ao som do DJ Phill Fernandes, sax de João Vinicius e das bandas Pedro & Lucas e Glauco, com audivisual da One Nice Experience. A assessoria foi de Mariah Arreguy. Veja as fotos de Cacá Lima.
Aniversário
[11º Encontro Nacional de Multicolecionismo]
Troca de figurinhas da Copa 2026
Os apaixonados por futebol e colecionismo terão um espaço especial durante o 11º Encontro Nacional de Multicolecionismo, em Vitória. No sábado e domingo, dias 30 e 31 de maio, o evento promove troca de figurinhas do Álbum da Copa do Mundo de 2026, reunindo colecionadores, famílias e fãs em busca das cromos mais difíceis da coleção. A programação acontece no Century Plaza Apart Hotel, em Camburi, dentro do encontro que reúne mais de 200 mil itens raros e expositores de seis estados.
Lançamento de livro
[Ação]
Dia Mundial do Meio Ambiente
No Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no próximo dia 5 de junho, a Sicredi Serrana fortalece seu compromisso com a sustentabilidade ao lançar uma ação que transforma gestos simples em impacto real. A instituição irá instalar coletores de tampinhas plásticas em todas suas agências na Grande Vitória, em parceria com o Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Espírito Santo (SindiplastES). "Cuidar do planeta começa em atitudes simples do dia a dia. Separar uma tampinha, destiná-la corretamente, saber que ela vai virar recurso, isso mostra que pequenas escolhas geram grandes impactos, cada tampinha depositada representa menos plástico no planeta. Acreditamos no poder da economia circular, hoje e no futuro”, afirma a especialista de Desenvolvimento do Cooperativismo da Sicredi Serrana, Mayony Dias Vieira Stein.
Treinão em Camburi
[Seminário]
Cura, criação e liberdade
O Instituto Digamella, fundado pela artista, escritora e psicóloga clínica Castiel Vitorino Brasileiro, apresenta a primeira edição do Seminário Método Elementar - um programa de estudos teóricos e práticos sobre cura, criação e liberdade, desenvolvido nos últimos quatro anos como metodologia clínica, espiritual e estética. O seminário acontece entre 02 e 07 de junho, em Vitória e Vila Velha, e reúne profissionais da saúde mental, da historiografia da arte, da música, das medicinas afro-brasileiras e das práticas corporais em torno de um convite singular: o de criar, descansar, respirar e se transformar em comunidade.
Sessão solene
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