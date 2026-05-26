Pedro Devens Carvalho e Fabiely Laurett Gums dizem sim-sim na Pedra Azul

Sob as bênçãos de seus pais Jaqueline Devens e Francisco Carvalho e Darly e Marilda Laurett Gums, Pedro Devens Carvalho e Fabiely Laurett Gums disseram sim-sim no sábado (23), na Fazenda Pedra Azul, região de montanhas do ES.



Depois de nove anos de namoro, o casal reuniu a família e amigos para celebrar a união com celebração religiosa, seguida de festa animada até pelo som das concertinas e dança pomerana, em homenagem às origens da noiva.



A organização impecável ficou a cargo da mãe do noivo, Jaque Devens, com decoração de Flor&Cia e bolo by Juliana Marculano. O catering foi assinado pelo Le Buffet, de Giovanna e André Rosa.



A pista ferveu ao som do DJ Phill Fernandes, sax de João Vinicius e das bandas Pedro & Lucas e Glauco, com audivisual da One Nice Experience. A assessoria foi de Mariah Arreguy. Veja as fotos de Cacá Lima.