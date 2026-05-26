O presente não existe: reflexões de um médico e professor

“É bom ser um médico clinicamente competente, mas nele, necessariamente, deve pulsar uma pessoa”, estava escrito em uma placa na parede do geriatra que iria consultar para acertar algumas arestas do meu funcionamento. Lembrei que alguém que conhecia repetia essa frase: eu mesmo. Coincidentemente, não existem coincidências, mas determinismo, para meu contentamento era um ex-aluno.





No exercício da clínica médica — todas elas — e da pedagogia acadêmica, as magias do ensinar muitas vezes colam. O ícone da minha criação era — e ainda é, creio — sentir o outro, acho. Lembro da prova de avaliação dos meus alunos que inventei, logo no primeiro trimestre, geralmente, que usava em todos os recantos onde cantei meus versos, alguns sem rima.

“Formule 12 questões a respeito do que discutimos em aula ou leram por conta, em casa, e respondam”. Parece fácil, não? A intenção é que seja fácil mesmo. Nada pode ser tão criativo quanto o imprevisível, mesmo que seja copiado. Ninguém esquece o texto daquela questão que “colou”. É ou não é?