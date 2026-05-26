Quando o juiz perde independência, o cidadão perde liberdade

Transformar isso em perda automática de remuneração antes do trânsito em julgado pode parecer popular no curto prazo, mas abre um precedente perigoso: imagine um magistrado inocente, submetido a perseguições políticas, pressões locais ou campanhas de desgaste público.





Uma medida dessa natureza poderia arrasar a estrutura financeira e emocional de alguém que já estaria sob intensa exposição e pressão institucional.





O caminho mais racional talvez seja outro: acelerar os processos criminais envolvendo magistrados, punindo efetiva e rapidamente quem for culpado, sem desmontar garantias constitucionais concebidas exatamente para proteger a independência da jurisdição.





Há ainda outra discussão delicada, normalmente tratada de forma superficial: a da irredutibilidade de subsídios e dos chamados “penduricalhos”. A Constituição prevê a irredutibilidade remuneratória da magistratura. Mas, na prática, consolidou-se no Brasil uma interpretação meramente nominal dessa garantia, um acinte econômico.





O subsídio não pode ser reduzido formalmente, mas pode permanecer anos sem recomposição inflacionária, corroído silenciosamente pela perda do poder de compra. E inflação não respeita discurso moralista.





Há cálculos que apontam uma defasagem acumulada superior a 40%/45% nas últimas duas décadas. Sem uma política minimamente estável de recomposição remuneratória, diversos tribunais passaram a criar soluções laterais, frequentemente indenizatórias, para tentar compensar parte dessas perdas.





Pode-se discutir a conveniência, a legalidade ou mesmo o acerto dessas medidas. O debate é legítimo. O que raramente se enfrenta com honestidade é a origem estrutural do problema.





Se o próprio sistema passa a demonizar qualquer mecanismo compensatório, então será inevitável discutir seriamente a recomposição adequada do subsídio constitucional. Porque independência institucional também exige previsibilidade material mínima.





Insegurança financeira prolongada produz angústias pessoais, pressões familiares e fragilidades humanas que nenhuma instituição séria deveria naturalizar em funções tão sensíveis.





Não por acaso, democracias sólidas costumam compreender que magistraturas fragilizadas, desmoralizadas ou permanentemente tensionadas financeiramente deixam de atrair os melhores e mais sérios profissionais e passam a conviver com riscos institucionais silenciosos.





Outra narrativa curiosa apareceu recentemente em questionamentos dirigidos a magistrados que lecionam cursos jurídicos. A crítica parecia partir da ideia de que haveria algo de errado em juízes ensinarem advogados a advogar.





Ora, quem seriam os alunos naturais de professores de Direito? Médicos?





A própria Constituição praticamente impede o magistrado de exercer outras atividades profissionais, salvo, em regra, o magistério. Muitos juízes dedicam décadas exclusivamente à carreira pública, mudam repetidamente de cidade, vivem restrições profissionais severas e frequentemente veem seus cônjuges sacrificarem as próprias carreiras para acompanhar remoções e promoções da magistratura.





Enfraquecer também a única atividade intelectual paralela historicamente admitida ao juiz parece menos combate a privilégios e mais empobrecimento institucional do próprio Direito.

Isso não significa defender corporativismo cego.