Quando o juiz perde independência, o cidadão perde liberdade

Poucas coisas são tão fáceis no debate público atual quanto atacar instituições. E poucas rendem tantos aplausos instantâneos quanto atacar juízes. O roteiro normalmente é simples. Surge uma decisão polêmica, um caso rumoroso ou um magistrado investigado.
Em seguida aparecem propostas para acabar com “privilégios”, restringir garantias da magistratura ou enfraquecer mecanismos constitucionais de proteção aos juízes. O problema é que, no meio desse impulso punitivista, muita gente esquece de uma pergunta básica: essas garantias existem para proteger quem?
A resposta correta talvez surpreenda: elas existem muito menos para proteger o juiz do que para proteger o cidadão.
Um Estado Democrático de Direito depende de uma Justiça minimamente independente. E independência não é discurso bonito de livro jurídico. É necessidade prática.
Um juiz precisa ter liberdade para decidir contra um grande empresário da cidade, contra um político poderoso, contra interesses econômicos relevantes e, muitas vezes, até contra a opinião pública do momento.
Sem isso, o mais forte atropela o mais fraco. E a toga vira apenas um detalhe decorativo. Por isso a Constituição cercou a magistratura de algumas garantias específicas: inamovibilidade, vitaliciedade e irredutibilidade de subsídios. Não como prêmio pessoal, mas como blindagem institucional contra pressão, perseguição e retaliação.
A vitaliciedade talvez seja a mais incompreendida delas. Muita gente acredita que ela transforma juízes em intocáveis. Não é isso. Na prática, significa que um magistrado não pode perder o cargo por mera decisão administrativa ou por desagrado interno do tribunal.
A exoneração depende de sentença judicial transitada em julgado. O objetivo é evidente: impedir que juízes sejam afastados porque contrariaram interesses locais, grupos políticos ou até posicionamentos de instâncias superiores.
É justamente aí que surge outro enorme mal-entendido nacional: a chamada aposentadoria compulsória. Frequentemente ela é apresentada como “punição branda” ou até como “prêmio”.
Mas juridicamente sua lógica é outra. Como o tribunal não pode simplesmente demitir administrativamente um magistrado vitalício antes da conclusão definitiva do processo judicial, a corte o afasta da jurisdição enquanto as acusações são apuradas.
A medida protege a sociedade, que deixa de ser julgada por alguém sob investigação grave, mas preserva também a presunção de inocência. Afinal, até decisão judicial definitiva, o ordenamento brasileiro não admite punição antecipada.
Transformar isso em perda automática de remuneração antes do trânsito em julgado pode parecer popular no curto prazo, mas abre um precedente perigoso: imagine um magistrado inocente, submetido a perseguições políticas, pressões locais ou campanhas de desgaste público.
Uma medida dessa natureza poderia arrasar a estrutura financeira e emocional de alguém que já estaria sob intensa exposição e pressão institucional.
O caminho mais racional talvez seja outro: acelerar os processos criminais envolvendo magistrados, punindo efetiva e rapidamente quem for culpado, sem desmontar garantias constitucionais concebidas exatamente para proteger a independência da jurisdição.
Há ainda outra discussão delicada, normalmente tratada de forma superficial: a da irredutibilidade de subsídios e dos chamados “penduricalhos”. A Constituição prevê a irredutibilidade remuneratória da magistratura. Mas, na prática, consolidou-se no Brasil uma interpretação meramente nominal dessa garantia, um acinte econômico.
O subsídio não pode ser reduzido formalmente, mas pode permanecer anos sem recomposição inflacionária, corroído silenciosamente pela perda do poder de compra. E inflação não respeita discurso moralista.
Há cálculos que apontam uma defasagem acumulada superior a 40%/45% nas últimas duas décadas. Sem uma política minimamente estável de recomposição remuneratória, diversos tribunais passaram a criar soluções laterais, frequentemente indenizatórias, para tentar compensar parte dessas perdas.
Pode-se discutir a conveniência, a legalidade ou mesmo o acerto dessas medidas. O debate é legítimo. O que raramente se enfrenta com honestidade é a origem estrutural do problema.
Se o próprio sistema passa a demonizar qualquer mecanismo compensatório, então será inevitável discutir seriamente a recomposição adequada do subsídio constitucional. Porque independência institucional também exige previsibilidade material mínima.
Insegurança financeira prolongada produz angústias pessoais, pressões familiares e fragilidades humanas que nenhuma instituição séria deveria naturalizar em funções tão sensíveis.
Não por acaso, democracias sólidas costumam compreender que magistraturas fragilizadas, desmoralizadas ou permanentemente tensionadas financeiramente deixam de atrair os melhores e mais sérios profissionais e passam a conviver com riscos institucionais silenciosos.
Outra narrativa curiosa apareceu recentemente em questionamentos dirigidos a magistrados que lecionam cursos jurídicos. A crítica parecia partir da ideia de que haveria algo de errado em juízes ensinarem advogados a advogar.
Ora, quem seriam os alunos naturais de professores de Direito? Médicos?
A própria Constituição praticamente impede o magistrado de exercer outras atividades profissionais, salvo, em regra, o magistério. Muitos juízes dedicam décadas exclusivamente à carreira pública, mudam repetidamente de cidade, vivem restrições profissionais severas e frequentemente veem seus cônjuges sacrificarem as próprias carreiras para acompanhar remoções e promoções da magistratura.
Enfraquecer também a única atividade intelectual paralela historicamente admitida ao juiz parece menos combate a privilégios e mais empobrecimento institucional do próprio Direito.
Isso não significa defender corporativismo cego.
Magistrados devem responder por abusos, desvios e corrupção, como qualquer agente público. E talvez até com rigor maior, justamente pela relevância da função que exercem.
Mas existe uma diferença importante entre responsabilizar indivíduos e enfraquecer instituições.
Condutas desviadas devem ser investigadas, processadas e punidas de forma rápida e exemplar, desde que efetivamente comprovadas dentro do devido processo legal. O que não parece razoável é transformar casos pontuais, ainda que graves, em justificativa para fragilizar toda uma estrutura constitucional concebida para proteger a independência da Justiça.
Não se fortalece o Estado Democrático de Direito punindo indistintamente uma categoria inteira pelas raras condutas de alguns de seus integrantes. Ao contrário: o verdadeiro fortalecimento institucional talvez esteja justamente na capacidade de separar com maturidade o magistrado que merece punição severa daquele que precisa de garantias para julgar com independência, liberdade e segurança.
Porque, no fim, toda vez que um juiz perde independência, quem perde liberdade não é o juiz. É o cidadão que um dia precisará enfrentar alguém mais poderoso diante de um tribunal.