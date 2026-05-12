FGTS para pagar dívidas: alívio ao trabalhador ou socorro aos bancos?

O trabalhador brasileiro anda numa relação curiosa com o dinheiro. Trabalha, produz, recebe salário, consome, paga juros e, ao mesmo tempo, é obrigado a poupar compulsoriamente parte da própria renda. Todo mês, 8% do salário vai para o FGTS. Na prática, um empréstimo forçado e barato do trabalhador ao Estado, remunerado abaixo de boa parte das aplicações financeiras do mercado.





Ironicamente, este mês, ao lançar o programa Desenrola 2.0, o governo decidiu permitir que parte desse mesmo dinheiro seja usada para pagar dívidas privadas. O dinheiro que saiu do bolso do trabalhador para “protegê-lo no futuro” volta para socorrê-lo no presente.

E talvez isso diga muito sobre o momento econômico do país.





O novo programa Desenrola surge num cenário preocupante. O endividamento das famílias brasileiras atingiu 80,4% em março de 2026, o maior patamar da série histórica da CNC. Em outras palavras, oito em cada dez famílias brasileiras possuem algum tipo de dívida.