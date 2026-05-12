Pastora Helena Raquel: uma mulher de coragem enfrenta a hegemonia patriarcal religiosa brasileira

Conhecidos líderes religiosos acostumados às preleções midiáticas, grandes influenciadores e aliciadores contumazes de pessoas influenciáveis pelo discurso de autoridade religiosa, pretensamente representantes de Deus na Terra, se mobilizaram raivosamente com vídeos tentando ridicularizar e demonizar a pastora.





A manifestação destemida de Helena, uma mulher de 47 anos, só poderia mesmo ter saído da boca de uma mulher que conhece as dores de ser mulher em uma sociedade machista e misógina como a brasileira, possivelmente, ela mesma, vítima das múltiplas e variadas formas de violências que se abatem sobre as mulheres em todos os espaços públicos e privados, mas, especialmente, no meio evangélico, reconhecidamente protetor e validador das violências perpetradas por líderes evangélicos e por seguidores de uma fé baseada no patriarcado, na crença da superioridade dos homens sobre as mulheres e na submissão feminina.





A pastora levanta o véu e expõe uma verdade inconteste. No meio evangélico brasileiro a violência contra as mulheres corre solta, sendo, segundo as estatísticas, um dos segmentos com maior número de mulheres vítimas de violência doméstica e abuso sexual, tudo escondido debaixo do tapete da necessidade de preservar a família e a igreja de Deus.





Ao afirmar que pedófilo não é ungido e que não existe unção que autorize o abuso e que pedófilo é criminoso, ela desmascara a hipocrisia que grassa no meio religioso, mantendo em segredo e protegendo a sete chaves os violadores e abusadores, perpetuando todas as formas de violências e violações cometidas por homens contra mulheres no interior das igrejas e das casas dos denominados homens de bem, cristãos, defensores da família e da pátria.





A pastora falou sem medo o que está preso na garganta de tantas mulheres que sofrem, todos os dias, violências das mais diversas naturezas. Ela é um alento, uma esperança, uma forma de encorajar mulheres a resistirem e não aceitarem ser humilhadas, machucadas, violentadas.





Ela surge de onde não se esperava. Em um evento capitaneado por homens, conduzido por grupos naturalmente conservadores, ligados à extrema direita, que prega a submissão feminina e o silêncio diante das agressões, físicas ou morais, uma mulher se levanta e afirma, em alto e bom som, que é hora de interromper o fluxo destrutivo sobre as mulheres e denunciar os violentadores.

De um modo geral, nas igrejas evangélicas, as mulheres são silenciadas e não podem pregar e nem ao menos orar. Tradicionais igrejas protestantes brasileiras hoje proíbem mulheres de ocupar o púlpito e até de orar em público. Mais do que pregar o amor e o evangelho, pregam a submissão das mulheres como se esse fosse o grande mandamento bíblico.





Ao afirmar durante a pregação “Pare de orar por ele hoje e passe a orar por você. Você precisa ter coragem para sair e fazer a denúncia em uma delegacia da mulher ou em qualquer outro lugar” a pastora Helena dá a senha que as mulheres precisavam. Segundo ela, é hora de buscar ajuda, não é hora de aceitar desculpas e de perdoar.





Helena denuncia, sem citar nomes, pastores e líderes evangélicos, que cotidianamente orientam mulheres que sofrem violência a silenciarem orando a Deus por seus maridos, pois a responsabilidade da preservação das famílias é delas.