Infância perdida: quando a tecnologia compromete o futuro

O homem está, mais uma vez e cada vez mais, encantado com a tecnologia e com as promessas de que o seu avanço nos permitirá um mundo novo que está sendo desenhado e o qual não conseguimos nem sequer imaginar. Nosso modo de viver, de amar, de trabalhar, de fazer política e até de nos constituirmos enquanto ser está sendo remodelado.





São muitos os avanços esperados em todas as áreas da vida humana. Da saúde à educação, à biotecnologia, à conectividade ultra-rápida, à sustentabilidade, à automação, e tantos outros campos, as promessas são infinitas.





Dentro dessa nova dinâmica do existir humano, uma questão está sendo negligenciada e poderá comprometer não apenas o presente, mas o futuro que, a princípio, pode nos parecer fantástico, uma utopia capaz de se concretizar por meio da Inteligência Artificial.





O que será de nossas crianças neste mundo no qual a tecnologia domina e os afetos e as subjetividades são desprezados como produtos de menor valor e, nesse sentido, sem qualquer possibilidade de que nos dediquemos a eles.