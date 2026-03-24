Elda Bussinguer
Elda Bussinguer
Pós-doutora em Saúde Coletiva (UFRJ), doutora em Bioética (UnB), mestre em Direito (FDV) e professora universitária

Feminicídio: a epidemia se alastra como rastilho de pólvora

Não! Diego Oliveira de Souza, policial rodoviário federal, assassino de Dayse, não é um monstro, um psicopata, um doente mental. Ele é simplesmente um homem sendo homem. Um homem que seguiu a cartilha que lhe foi ensinada, validada, cobrada

Publicado em 24/03/2026 às 05h00


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