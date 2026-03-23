Home
>
Todas Elas
>
Morte de chefe da Guarda de Vitória: 'Violência de gênero é sobre quem é o homem', diz delegada

Morte de chefe da Guarda de Vitória: 'Violência de gênero é sobre quem é o homem', diz delegada

A titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher fez análise do assassinato de Dayse Barbosa Mattos e disse que suspeito não se intimidou, mesmo a ex-companheira sendo uma pessoa conhecida na Capital

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de março de 2026 às 14:16

Delegada Raffaella Almeida Aguiar, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher

A delegada Raffaella Almeida Aguiar, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher, que investiga a morte da comandante da Guarda Municipal Dayse Barbosa Mattos, fez uma análise sobre a violência contra as mulheres, na manhã desta segunda-feira (23). Na avaliação dela, esse caso chama a atenção porque mostra que qualquer mulher pode ser vítima de feminicídio, independentemente da posição em que atua, como no comando da Guarda da Capital.

Recomendado para você

A titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher fez análise do assassinato de Dayse Barbosa Mattos e disse que suspeito não se intimidou, mesmo a ex-companheira sendo uma pessoa conhecida na Capital

Morte de chefe da Guarda de Vitória: 'Violência de gênero é sobre quem é o homem', diz delegada

Representante do governo do Estado participou de ambientes estratégicos da diplomacia internacional, com debates sobre acesso à justiça e à igualdade de direitos

ES apresenta ações de combate à violência contra a mulher em evento da ONU

No mês da mulher e para marcar os 20 anos da Lei Maria da Penha, a Rede Gazeta reuniu ativistas, líderes e empresárias em evento para promover reflexões sobre os primeiros sinais de um relacionamento abusivo

Todas Elas reforça rede de apoio e aponta caminhos no combate à violência contra mulher

Para a delegada, a violência de gênero não é sobre quem é a vítima, mas sim sobre quem é o homem, uma vez que o então namorado de Dayse, o policial rodoviário federal Diego Oliveira de Souza, a assassinou mesmo sendo ela uma figura conhecida e em posição de comando na segurança da cidade.

“O caso foi tão emblemático porque mostra muito que não é quem é a vítima, porque ela é uma mulher forte, uma autoridade, mas sim a violência de gênero é sobre quem é o homem. Você vê uma comandante da Guarda Municipal sofrer essa violência mais gravosa, que é o feminicídio. Então diz sobre quem é ele, sobre ela não querer mais aquele relacionamento, sobre ele falar: 'Você é minha, e agora você vai pagar até mesmo com a sua vida, porque, a partir do momento que eu enxergo que você é meu objeto, você é um instrumento da minha dominação'. E ele foi e ceifou a vida dela”, declarou Rafaella Almeida Aguiar, em entrevista à TV Gazeta.

Leia mais

Imagem - De família de policiais, Raffaella se mudou para o ES para ser delegada

De família de policiais, Raffaella se mudou para o ES para ser delegada

Dayse era reconhecida pela atuação no combate ao feminicídio. Primeira mulher a ocupar o cargo, ela se tornou símbolo de força e dedicação na defesa de mulheres e crianças.

"Dayse, que lutou tanto contra o feminicídio, realizava um trabalho extraordinário. Ela dedicou a vida para proteger mulheres e crianças. Temos lutado muito contra violência doméstica, a Dayse simbolizava isso", destacou o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos).

A tragédia aconteceu na madrugada desta segunda-feira (23), por volta das 3h, no bairro Mário Cypreste, na Capital. Em seguida, Diego Oliveira de Souza tirou a própria vida

O crime

Dayse estava dormindo em casa quando seu quarto foi invadido pelo namorado, o policial rodoviário federal Diego Oliveira de Souza, na madrugada desta segunda-feira (23). Segundo testemunhas, ele entrou no imóvel, em Mário Cypreste, com o auxílio de uma escada e arrombou a porta. O pai da vítima, Carlos Roberto Trindade Teixeira, dormia no cômodo ao lado.

"Ele entrou atirando. No primeiro tiro, eu acordei. Ouvi três disparos. Abri a porta devagar, olhei e vi ele correndo com a arma engatilhada”, contou Carlos, em entrevista à TV Gazeta. Após cometer o feminicídio, Diego tirou a própria vida na cozinha da casa.

O secretário municipal da Segurança Urbana de Vitória, Amarilio Boni, detalhou que Diego chegou a pular uma marquise. "Ele foi com o intuito de cometer o feminicídio. Ele levou os materiais para poder entrar na residência, para poder subir na marquise. Tudo indica que ela estava deitada, dormindo, e ele efetuou os disparos sem possibilidade de reação [...] Na condição que estava o quarto, deu a entender que ela só levantou e levou os disparos", disse.

Dayse deixa uma filha de sete anos. Nas redes sociais, ela compartilhava momentos com a menina, mostrando a rotina das duas, como a preparação de lancheiras saudáveis e a presença da filha em atividades do trabalho.

Segundo o pai de Dayse, Carlos Roberto Trindade Teixeira, o relacionamento do casal durava cerca de quatro anos e era marcado por conflitos. Ele afirmou que a filha havia decidido encerrar a relação. “Isso aconteceu porque ela terminou e disse: ‘Você precisa se tratar’. Já aconteceu de eu ter que tirar ele de cima dela, porque ele a estava segurando pelo pescoço”, relatou.

Leia mais

Imagem - Gerente de Proteção à Mulher no ES chora ao comentar morte de chefe da Guarda

Gerente de Proteção à Mulher no ES chora ao comentar morte de chefe da Guarda

Imagem - Policial que matou chefe da Guarda de Vitória a perseguia e ameaçava

Policial que matou chefe da Guarda de Vitória a perseguia e ameaçava

Imagem - Morte de chefe da Guarda encerra período de mais de 650 dias sem feminicídio em Vitória

Morte de chefe da Guarda encerra período de mais de 650 dias sem feminicídio em Vitória

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais