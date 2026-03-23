"Lutou tanto contra o feminicídio", diz Pazolini sobre chefe da Guarda morta

Publicado em 23 de março de 2026 às 10:06
Dayse Barbosa Mattos, comandante da Guarda Municipal de Vitória morta pelo namorado, era reconhecida pela atuação no combate ao feminicídio. Primeira mulher a ocupar o cargo, ela se tornou símbolo de força e dedicação na defesa de mulheres e crianças.
"Dayse, que lutou tanto contra o feminicídio, realizava um trabalho extraordinário. Ela dedicou a vida para proteger mulheres e crianças, e infelizmente sofreu esse ato de extrema violência. Temos lutado muito contra violência doméstica, a Dayse simbolizava isso. Atingimos mais de 650 dias sem feminicídio (em Vitória) exatamente pelas políticas públicas que a Dayse comandava, e infelizmente ela se torna vítima dessa violência", destacou o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, em entrevista ao telejornal Bom Dia ES, da TV Gazeta.
Lorenzo PazoliniPrefeito de Vitória
No Dia Internacional da Mulher de 2024, Dayse concedeu entrevista ao site da Prefeitura de Vitória e falou sobre a importância de ser a primeira mulher a comandar a Guarda Municipal. "Confesso que é uma função exaustiva e desgastante, na maioria das vezes. Mas é por acreditar que estou mais acertando do que errando que sigo firme nessa missão que recebi. Fiz um compromisso de liderar, inspirar e motivar. Tenho orgulho de usar este uniforme, de fazer parte desta instituição e de representar a Guarda de Vitória", declarou à época.
Dayse cresceu no bairro Santo Antônio, em Vitória, e era formada em Pedagogia. Ela deixou as salas de aula para ingressar na segurança pública em 2012. Desde então, acumulou experiência em patrulhamento, abordagens e situações de risco.
"Apenas 'estou' comandante, amanhã ou depois, estarei na rua de novo fazendo tudo isso. Sou preparada para isso. A Guarda é um aprendizado diário, não tem rotina. Eu posso programar todo meu dia amanhã, mas por fazer parte da segurança pública e acontecer adversidades é o 'normal", disse, na ocasião.
Dayse estava dormindo em casa quando seu quarto foi invadido pelo namorado, o policial rodoviário federal Diego Oliveira de Souza, na madrugada desta segunda-feira (23). Segundo relatos, ele entrou no imóvel com o auxílio de uma escada e arrombou a porta. O pai da vítima, Carlos Roberto Trindade Teixeira, dormia no cômodo ao lado.
"Ele entrou atirando. No primeiro tiro, eu acordei. Ouvi três disparos. Abri a porta devagar, olhei e vi ele correndo com a arma engatilhada”, contou Carlos, em entrevista ao repórter André Afonso, da TV Gazeta. Após cometer o feminicídio, Diego tirou a própria vida na cozinha da casa.
Dayse deixa uma filha de sete anos. Nas redes sociais, ela compartilhava momentos com a menina, mostrando a rotina das duas, como a preparação de lancheiras saudáveis e a presença da filha em atividades do trabalho.
Segundo o pai de Dayse, o relacionamento do casal durava cerca de quatro anos e era marcado por conflitos. Ele afirmou que a filha havia decidido encerrar a relação. “Isso aconteceu porque ela terminou e disse: ‘Você precisa se tratar’. Já aconteceu de eu ter que tirar ele de cima dela, porque ele a estava segurando pelo pescoço”, relatou.
O presidente do Sindicato dos Guardas Municipais do Espírito Santo, Manoel Luiz Abreu, esteve no Instituto Médico Legal (IML) de Vitória para acompanhar a liberação do corpo. Segundo ele, a categoria está abalada.
"Todos estão querendo saber a situação. Todo mundo chocado, pego de surpresa, a gente não esperava por isso. É muita dor em todo o corpo da Guarda. A Dayse era uma servidora valorosa, trabalhou muito para a Guarda enquanto comandante para colocar a corporação nas manchetes, fazendo um grande trabalho. É uma perda irreparável", disse, em entrevista à TV Gazeta.
Nas redes sociais, o prefeito Lorenzo Pazolini informou que a prefeitura decretou luto oficial de três dias. "Profissional exemplar, Dayse Barbosa destacou-se também como por sua firme atuação na defesa dos direitos das mulheres, contribuindo de forma significativa para o enfrentamento à violência e para a construção de uma sociedade mais justa e segura. Sua partida deixa um legado de respeito, força e compromisso com o serviço público", publicou Pazolini.
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