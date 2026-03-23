Morta com 5 tiros

PRF pulou marquise e surpreendeu chefe da Guarda dormindo, diz secretário

Dayse Barbosa, comandante da Guarda Municipal de Vitória, foi morta pelo namorado com cinco tiros na cabeça, na madrugada desta segunda (23). Em seguida, Diego Oliveira de Souza tirou a própria vida

Sara Oliveira Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de março de 2026 às 09:39

Policial pulou marquise para cometer feminicídio, aponta secretário de segurança Crédito: Ari Melo

O policial rodoviário federal Diego Oliveira de Souza entrou pela marquise da casa da comandante da Guarda Municipal de Vitória, Dayse Barbosa, antes de matá-la. A informação foi dada pelo Secretário de Segurança de Vitória, Amarilio Boni, na manhã desta segunda-feira (23). A vítima foi morta com cindo tiros durante a madrugada.

Ele foi com o intuito de cometer o feminicídio. Ele levou os materiais para poder entrar na residência, para poder subir na marquise. Tudo indica que ela estava deitada, dormindo, efetuou os disparos, sem possibilidade de reação [...] Na condição que estava o quarto, deu a entender que ela só levantou e levou os disparos Amarilio Boni Secretário de Segurança de Vitória

De acordo com o titular da pasta, a instituição não tinha conhecimento de ameaças sofridas pela comandante. O secretário informou que Dayse e Diego chegaram a ficar noivos, mas não se tinha informações sobre a atual relação do casal. “Infelizmente, ela não falou isso pra gente, para que a gente pudesse tomar uma atitude para salvar a vida dela. Uma pessoa que vivia para salvar a vida, sobretudo das mulheres. Vitória com 650 dias sem feminicídio até ontem [...] Infelizmente, ela não conseguiu salvar a própria vida”, refletiu.

O secretário ressaltou que toda a Guarda Municipal está impactada com a morte da comandante, principalmente em razão do envolvimento de Dayse com a instituição.

A Dayse era uma líder nata, uma pessoa que se envolvia demais. É uma perda muito grande para a instituição. É a primeira comandante mulher, que entrou lá não por indicação de ninguém, mas pela capacidade que ela tinha, pelo potencial que ela tinha”, relatou Amarilio Boni Secretário de Segurança de Vitória

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O crime

O policial rodoviário federal Diego Oliveira de Souza matou com 5 tiros na cabeça a namorada Dayse Barbosa, atual comandante da Guarda Municipal de Vitória. Em seguida, ele tirou a própria vida na cozinha de casa. A tragédia familiar aconteceu na madrugada desta segunda-feira (23), por volta das 3h, no bairro Mário Cypreste, em Vitória.

A colunista Vilmara Fernandes, de A Gazeta, conversou com Fabricio Dutra, delegado chefe do Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), que confirmou a informação. Dutra disse, ainda, que vai acompanhar a liberação dos corpos junto com o secretário de Segurança de Vitória, Amarílio Boni.

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