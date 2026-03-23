PRF pulou marquise e surpreendeu chefe da Guarda dormindo, diz secretário

Publicado em 23 de março de 2026 às 09:39
O policial rodoviário federal Diego Oliveira de Souza entrou pela marquise da casa da comandante da Guarda Municipal de Vitória, Dayse Barbosa, antes de matá-la. A informação foi dada pelo Secretário de Segurança de Vitória, Amarilio Boni, na manhã desta segunda-feira (23). A vítima foi morta com cindo tiros durante a madrugada.
Amarilio BoniSecretário de Segurança de Vitória
De acordo com o titular da pasta, a instituição não tinha conhecimento de ameaças sofridas pela comandante. O secretário informou que Dayse e Diego chegaram a ficar noivos, mas não se tinha informações sobre a atual relação do casal. “Infelizmente, ela não falou isso pra gente, para que a gente pudesse tomar uma atitude para salvar a vida dela. Uma pessoa que vivia para salvar a vida, sobretudo das mulheres. Vitória com 650 dias sem feminicídio até ontem [...] Infelizmente, ela não conseguiu salvar a própria vida”, refletiu.
O secretário ressaltou que toda a Guarda Municipal está impactada com a morte da comandante, principalmente em razão do envolvimento de Dayse com a instituição.
Amarilio BoniSecretário de Segurança de Vitória
O policial rodoviário federal Diego Oliveira de Souza matou com 5 tiros na cabeça a namorada Dayse Barbosa, atual comandante da Guarda Municipal de Vitória. Em seguida, ele tirou a própria vida na cozinha de casa. A tragédia familiar aconteceu na madrugada desta segunda-feira (23), por volta das 3h, no bairro Mário Cypreste, em Vitória.
A colunista Vilmara Fernandes, de A Gazeta, conversou com Fabricio Dutra, delegado chefe do Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), que confirmou a informação. Dutra disse, ainda, que vai acompanhar a liberação dos corpos junto com o secretário de Segurança de Vitória, Amarílio Boni.
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