Policial rodoviário federal mata a namorada, comandante da Guarda de Vitória

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Publicado em 23 de março de 2026 às 07:01
O policial rodoviário federal Diego Oliveira de Souza matou com 5 tiros na cabeça a namorada Dayse Barbosa, atual comandante da Guarda Municipal de Vitória. Em seguida, ele tirou a própria vida na cozinha de casa. A tragédia familiar aconteceu na madrugada desta segunda-feira (23), por volta das 3h, no bairro Caratoíra, em Vitória.
A colunista Vilmara Fernandes, de A Gazeta, conversou com Fabricio Dutra, delegado chefe do Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), que confirmou a informação. Dutra disse, ainda, que vai acompanhar a liberação dos corpos junto com o secretario de Segurança de Vitória, Amarílio Boni.
Ainda de acordo com Dutra, tudo indica que é um feminicidio na modalidade clássica e que a equipe recolheu os celulares que vão ser encaminhados para análise, para posteriormente encaminhamento para a Delegacia de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM), para que possa ser descoberta a motivação para o crime.
Diego Oliveira de Souza e Dayse Barbosa terminaram o relacionamento recentemente, e o policial rodoviário federal, segundo as primeiras informações, não aceitava o fim do namoro, que teria partido da chefe da Guarda de Vitória.
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