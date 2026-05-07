7 dicas para gastar a energia do cachorro dentro de casa

Os cachorros precisam de estímulos constantes para preservar o bem-estar físico e mental Crédito: Imagem: TeamDAF | Shutterstock

Os cachorros são animais cheios de energia e, por isso, precisam de estímulos constantes para manter a saúde física e mental em dia. Quandoessa disposiçãonão é bem direcionada, o animal pode apresentar comportamentos como ansiedade, destruição de objetos e até excesso de latidos.

No entanto, nem sempre é possível sair para passear, seja por causa da chuva, do calor intenso, do frio ou até da rotina corrida. Nessas situações, adaptar o ambiente doméstico para que o cachorro continue ativo é uma alternativa eficiente. Com criatividade e atenção, é possível transformar a casa em um espaço cheio de estímulos positivos.Confira!

1. Brincadeiras de buscar objetos

Uma das formas mais simples de gastar energia dentro de casa é brincar de buscar objetos, como bolinhas ou brinquedos macios.Lanceo item em um corredor ou espaço seguro, incentivando o cachorro a correr e trazer de volta. Essa atividade estimula o instinto de caça e melhora o condicionamento físico. É importante escolher objetos adequados, evitando itens pequenos que possam ser engolidos. Além disso, o ambiente deve estar livre de obstáculos para prevenir acidentes durante a corrida.

2. Esconde-esconde com petiscos

Esconder petiscos pela casa é uma excelente forma de estimular o faro e manter o cachorro entretido.Coloquepequenas quantidades de alimento em locais estratégicos e incentiveo animal a procurar. Essa atividade trabalha o lado mental e ajuda a reduzir o tédio, especialmente em dias mais longos dentro de casa. É importante usar petiscos saudáveis e controlar a quantidade para não exagerar na alimentação.

3. Brinquedos interativos

Os brinquedos interativos são ótimos aliados para gastar energia e estimular o raciocínio do cachorro. Eles costumam esconder comida ou exigir que o animal resolva pequenos desafios para conseguir a recompensa. Esse tipo de atividade mantém o pet ocupado por mais tempo e reduz comportamentos destrutivos.É importanteescolher brinquedos resistentes e adequados ao porte do animal, além desupervisionar o uso, principalmente no início.

4. Circuito de obstáculos caseiro

Montar um circuito com cadeiras, almofadas e caixas pode transformar a casa em um verdadeiro espaço de exercícios. O cachorro pode ser incentivado a pular, desviar e passar por baixo dos objetos. Essa atividade ajuda a desenvolver coordenação motora, equilíbrio e gasto de energia. É importante garantir que os obstáculos sejam seguros e estáveis, evitando quedas ou sustos. Além disso, começar com desafios simples facilita a adaptação do animal.

Treinar comandos também ajuda a gastar a energia do cachorro Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

5. Treinamento de comandos

Ensinar ou reforçar comandos como “sentar”, “deitar” e “dar a pata” também ajuda a gastar energia mental. Sessões curtas de treinamento são muito eficazes para estimular o cérebro do cachorro e melhorar o comportamento. O uso de reforço positivo, com petiscos ou carinho, torna a experiência mais prazerosa.

6. Cabo de guerra controlado

A brincadeira de cabo de guerra pode ser uma ótima forma de exercício, desde que feita com controle. Utilizar brinquedos próprios para essa atividade evita machucar os dentes do cachorro.Além disso, estabeleçaregras, como interromper a brincadeira caso o animal fique muito agitado. Essa interação fortalece o vínculo e ajuda a liberar energia acumulada. É importante sempre finalizar a atividade de forma calma, para não estimular comportamentos agressivos.

7. Caça ao brinquedo favorito