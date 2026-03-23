Gerente de Proteção à Mulher no ES chora ao comentar morte de chefe da Guarda

Publicado em 23 de março de 2026 às 11:47
A gerente de Proteção à Mulher da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), delegada Michele Meira, se emocionou ao falar sobre o feminicídio da comandante da Guarda Municipal de Vitória, Dayse Barbosa Mattos, morta pelo namorado, o policial rodoviário federal Diego Oliveira de Souza. Após o crime, ele tirou a própria vida.
Durante entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (23), a delegada chegou a chorar ao comentar o caso e destacou a gravidade da violência contra a mulher, inclusive entre profissionais da segurança pública.
Delegada Michele MeiraGerente de Proteção à Mulher da Sesp
A delegada ressaltou que conviveu com Dayse e participou, ao lado dela, de ações voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher. “A perda da comandante, da forma como ocorreu, é irreparável — para a instituição e para a família. Mas também acende um alerta sobre a persistência da violência contra a mulher”, pontuou.
Segundo Michele Meira, é preciso dar visibilidade aos desafios enfrentados por mulheres que atuam na segurança pública, especialmente quando são vítimas de violência doméstica.
“Muitas vezes, essas mulheres se sentem envergonhadas e com medo da repercussão que isso pode ter na carreira e no trabalho. Por isso, acabam não buscando ajuda. É muito importante que a gente passe a olhar para as mulheres da segurança pública que sofrem violência doméstica, porque é algo que nos atinge de forma significativa”, concluiu.
