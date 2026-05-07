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TV Gazeta vai exibir show da turnê de despedida de Gilberto Gil

A apresentação aconteceu na turnê 'Tempo Rei' e vai ao ar no dia 13 de maio
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 07 de Maio de 2026 às 14:42

O cantor e compositor, Gilberto Gil, se apresentou na casa de shows Qualistage, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em junho de 2023
A TV Gazeta transmitirá show da turnê de despedida de Gilberto Gil no dia 13 de maio. Fotoarena/Folhapress

Marcando a turnê de despedida de Gilberto Gil dos palcos, a  TV Gazeta vai exibir um show doa artista no dia 13 de maio, logo após o capítulo do seriado Guerreiros do Sol, às 23h15.


O espetáculo da turnê 'Tempo Rei' foi gravado no estádio Nubank Parque (antigo Allianz Parque), em São Paulo, em outubro do ano passado, e contou com a participação especial de Roberto Carlos em duas canções.


O repertório contou com sucessos que marcaram diferentes momentos da carreira de Gilberto Gil, como 'A Paz', cantada em dueto com o Rei, além de 'Drão', 'Palco', e muitos outros. Na ocasião, o evento foi transmitido ao vivo pelo Multishow e, desde então, está disponível para assinantes do Globoplay.


Em março deste ano, o encerramento da turnê Tempo Rei teve a família do baiano em cena e uma homenagem a Preta Gil.


No dia 7 de setembro (feriado da Indepência do Brasil), Gil se apresentará no Rock in Rio, data que também terá Elton John e Luísa Sonza como atrações principais.

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