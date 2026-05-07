Homem é contido após ameaçar funcionários e danificar estrutura no Hospital Geral de Linhares

Um homem de 32 anos precisou ser contido pela Guarda Civil Municipal de Linhares após causar tumulto, ameaçar funcionários e danificar parte da estrutura do Hospital Geral de Linhares, região Norte do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (06).
Segundo informações da ocorrência, o homem foi encontrado caído no pátio da unidade no início da noite. Ao ser abordado, recusou atendimento em cadeira de rodas e afirmou que apenas estava “dormindo” no local. Durante a triagem, ele passou a apresentar comportamento agressivo, falas desconexas e sinais de embriaguez.
Ainda de acordo com o relato, o homem correu em direção a uma enfermeira de 27 anos, que conseguiu se abrigar em uma sala segura sem se ferir. Durante o tumulto, ele também danificou parte da estrutura do pronto-socorro em dois pontos.
A Guarda Municipal foi acionada e encaminhou o homem para a delegacia de Linhares. O caso será investigado.