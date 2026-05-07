Quando o conflito ameaça as instituições

Divergir é próprio da democracia. O que não se pode naturalizar é a ausência de escuta, a substituição do argumento pela hostilidade, da razão pela polarização.



É inegável que esse quadro, além de retardar o crescimento e a prosperidade social, constitui campo fértil para o fortalecimento do crime organizado.



Não podemos nos iludir: já não restam degraus a separar o crime organizado da atuação no interior dos próprios Poderes. É essa realidade que precisamos enfrentar, sem rodeios para efetivamente proteger a democracia e a sociedade.





Nesse cenário, impõe-se a responsabilidade institucional de todos os Poderes, cada um dentro de seus limites constitucionais, com respeito às suas competências e compromisso com o equilíbrio necessário ao funcionamento do país.



Os Direitos Humanos, a ampla defesa e o contraditório devem ser pilares de qualquer política de segurança pública; esses princípios precisam conviver plenamente em um ambiente institucional sólido, como garantias fundamentais da sociedade.