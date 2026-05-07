Doenças silenciosas ameaçam a visão de milhões de brasileiros

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e a Sociedade Brasileira de Glaucoma (SBG) lançaram a campanha “24 Horas pelo Glaucoma – 24 Dias de Cuidado”, no último dia 4, para informar sobre a doença, que é a principal causa de cegueira irreversível no mundo.





Silenciosa, ela não apresenta sintomas nas fases iniciais e pode comprometer a visão de forma definitiva quando não tratada a tempo.

No Brasil, cerca de 1,7 milhão de pessoas convivem com o glaucoma, muitas delas sem diagnóstico. Entre janeiro de 2019 e dezembro de 2025, mais de 12 milhões de exames específicos para o diagnóstico de glaucoma foram feitos via SUS, segundo dados na Agência Brasil.