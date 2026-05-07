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Cesar Ronaldo Filho

Artigo de Opinião

É oftalmologista e cirurgião do Hospital de Olhos Vitória
Cesar Ronaldo Filho

Doenças silenciosas ameaçam a visão de milhões de brasileiros

O cuidado com a saúde dos olhos é um alerta no Dia do Oftalmologista, celebrado em 7 de maio
Cesar Ronaldo Filho
É oftalmologista e cirurgião do Hospital de Olhos Vitória

Publicado em 07 de Maio de 2026 às 10:00

Publicado em 

07 mai 2026 às 10:00

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e a Sociedade Brasileira de Glaucoma (SBG) lançaram a campanha “24 Horas pelo Glaucoma – 24 Dias de Cuidado”, no último dia 4, para informar sobre a doença, que é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. 


Silenciosa, ela não apresenta sintomas nas fases iniciais e pode comprometer a visão de forma definitiva quando não tratada a tempo.

 

No Brasil, cerca de 1,7 milhão de pessoas convivem com o glaucoma, muitas delas sem diagnóstico. Entre janeiro de 2019 e dezembro de 2025, mais de 12 milhões de exames específicos para o diagnóstico de glaucoma foram feitos via SUS, segundo dados na Agência Brasil.  

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Paragrafo.

O número total de exames saltou de 1.377.397 em 2019 para 2.269.919 em 2025 – um crescimento de 65%. A evolução, entretanto, não foi homogênea: o Sudeste liderou com um aumento de 115%, enquanto o Nordeste registrou o menor crescimento, de apenas 36%.

 

A data é muito importante para alertar a população sobre a importância do acompanhamento regular. Grande parte das doenças oculares evolui sem sintomas no início. Quando o paciente percebe, a visão já pode estar comprometida. Por isso, o acompanhamento com um especialista é essencial.

 

Além do glaucoma, outras doenças merecem atenção. A catarata, por exemplo, é a principal causa de cegueira reversível no mundo e está diretamente relacionada ao envelhecimento. 


Ela provoca a opacificação do cristalino, deixando a visão embaçada e progressivamente mais limitada. Apesar de ser tratável com cirurgia, muitas pessoas ainda demoram a buscar atendimento.

A catarata pode ser causada por diversos fatores, além da hereditariedade (Imagem: PeopleImages.com &#8211; Yuri A | Shutterstock)
Exame dos olhos
 PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

Outra condição relevante é a degeneração macular relacionada à idade, que afeta a região central da retina e compromete atividades como leitura e reconhecimento de rostos. Já a retinopatia diabética, ligada ao diabetes, pode causar danos graves à visão quando não há controle adequado da doença de base.

 

Hábitos cotidianos também influenciam diretamente na saúde ocular, entre eles o controle de doenças como diabetes e hipertensão, proteção contra a radiação solar, alimentação equilibrada e pausas no uso de telas, são medidas importantes para preservar a visão ao longo da vida.

 

Alguns grupos devem ter atenção redobrada, como pessoas acima dos 40 anos, diabéticos e aqueles com histórico familiar de doenças oculares. O ideal é não esperar sintomas. A consulta preventiva é o melhor caminho para evitar complicações e garantir qualidade de vida.

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