Royalties do petróleo: o direito dos estados produtores

Questionamos, na peça inicial, a mudança nos critérios de distribuição dos royalties, a perda de receitas dos estados produtores e a referida violação do pacto federativo.





Penso que os interesses do Espírito Santo estão sendo defendidos com grande dedicação e competência pela Procuradoria Geral do Estado, representada atualmente pelo procurador-geral Iuri Carlyle do Amaral Almeida Madruga.





Na época da inicial, cheguei a publicar neste jornal dois artigos apontando as inconstitucionalidades na lei de 2012. Em um deles, publicado em novembro de 2011, sob o título "Uma ideia distorcida", observei que Minas Gerais recebe a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), por decorrência da extração de minério de ferro, cuja natureza jurídica é a mesma dos royalties de petróleo, circunstância afirmada pelo próprio STF.





Assim como o Espírito Santo não recebe essa compensação financeira relativa ao minério, não faz sentido Minas Gerais receber parte dos royalties do petróleo extraído em terras capixabas.





A Constituição Federal trata dos royalties de forma direta no art. 20, § 1º, com a redação dada pela Emenda Constitucional 102/2019, que assegura “à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos nunicípios a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural [...] ou compensação financeira por essa exploração”.