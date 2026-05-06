Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Artigos
  • Royalties do petróleo: o direito dos estados produtores
Rodrigo Júdice

Artigo de Opinião

É advogado e procurador do Estado
Rodrigo Júdice

Royalties do petróleo: o direito dos estados produtores

O que está em jogo, portanto, vai muito além da divisão de receitas. Está em debate o respeito ao texto constitucional, à coerência do sistema federativo e à própria ideia de justiça
Rodrigo Júdice
É advogado e procurador do Estado

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 14:41

Publicado em 

06 mai 2026 às 14:41

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar nesta quarta-feira (06) as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) ajuizadas pelos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, pela Assembleia Legislativa fluminense, e por São Paulo, que tratam das regras de redistribuição dos royalties do petróleo previstas na Lei nº 12.734/2012.


A norma encontra-se suspensa há 13 anos, por força de liminar concedida em março de 2013 pela ministra Cármen Lúcia. Neste momento, é importante destacar que a lei viola o pacto federativo, estimula uma guerra entre os Estados e prejudica profundamente os interesses dos estados produtores, especialmente o Espírito Santo.


Acompanho o tema bem de perto desde o início: como procurador-geral do Estado, em 2013, coube a mim elaborar a petição inicial da ADI 4916, ajuizada no STF pelo então governador Renato Casagrande, para defender os direitos constitucionais do Espírito Santo. Essa petição foi elaborada em conjunto com o procurador do Estado Cláudio Madureira, um estudioso do tema.

Veja Também 

Sede do STF, em Brasília

Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica

Questionamos, na peça inicial, a mudança nos critérios de distribuição dos royalties, a perda de receitas dos estados produtores e a referida violação do pacto federativo. 


Penso que os interesses do Espírito Santo estão sendo defendidos com grande dedicação e competência pela Procuradoria Geral do Estado, representada atualmente pelo procurador-geral Iuri Carlyle do Amaral Almeida Madruga.


Na época da inicial, cheguei a publicar neste jornal dois artigos apontando as inconstitucionalidades na lei de 2012. Em um deles, publicado em novembro de 2011, sob o título "Uma ideia distorcida", observei que Minas Gerais recebe a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), por decorrência da extração de minério de ferro, cuja natureza jurídica é a mesma dos royalties de petróleo, circunstância afirmada pelo próprio STF.


Assim como o Espírito Santo não recebe essa compensação financeira relativa ao minério, não faz sentido Minas Gerais receber parte dos royalties do petróleo extraído em terras capixabas.


A Constituição Federal trata dos royalties de forma direta no art. 20, § 1º, com a redação dada pela Emenda Constitucional 102/2019, que assegura “à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos nunicípios a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural [...] ou compensação financeira por essa exploração”.

Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Navio-plataforma Maria Quitéria está produzindo 75 mil barris ao dia Divulgação

A Constituição estabelece de forma muito clara, portanto, a natureza compensatória dos royalties: eles representam uma compensação financeira pelos impactos da exploração de recursos naturais, incluindo impactos ambientais, pressão sobre infraestrutura e efeitos econômicos e sociais. Por isso, estados e municípios produtores ou afetados diretamente são os principais beneficiários.


Toda a nossa argumentação não é apenas doutrinária: ela está consolidada na jurisprudência do próprio Supremo. Ao longo dos anos, a Corte reconheceu que essas receitas se destinam de fato a mitigar os efeitos da atividade extrativista, que exige investimentos adicionais em infraestrutura, pressiona serviços públicos e altera profundamente a dinâmica econômica e social das regiões produtoras.


Ao ignorar essa lógica, a nova legislação promoveu uma inversão preocupante: passou a destinar parcela significativa dos recursos a entes que não suportam os ônus da exploração.


Além disso, a mudança gera insegurança jurídica. Ao alterar regras que impactam contratos de longo prazo e expectativas legítimas de investimento, abre-se espaço para disputas judiciais e para a instabilidade regulatória, fatores que, inevitavelmente, afetam a confiança de investidores em um setor estratégico para o país.

Veja Também 

Arábia Saudita procura importar petróleo para manter exportações

O que o ES vai argumentar no julgamento dos royalties do petróleo no STF

Imagem de destaque

Supremo julga royalties: as expectativas do Espírito Santo

Presidente Kennedy

Royalties no STF: o que cabe ao Espírito Santo?

Não se trata de negar a importância de se discutir mecanismos de desenvolvimento regional ou de apoio a Estados não produtores. Trata-se, isso sim, de reconhecer que essa discussão não pode ser feita à custa da distorção de institutos jurídicos claramente definidos pela Constituição.


O que está em jogo, portanto, vai muito além da divisão de receitas. Está em debate o respeito ao texto constitucional, à coerência do sistema federativo e à própria ideia de justiça.


Cabe ao Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, exercer o seu papel de guardião da Constituição e reafirmar o princípio essencial de que não há justiça possível quando se desconsidera a natureza dos direitos e das obrigações que estruturam a Federação. Porque, no limite, não se trata apenas de royalties. Trata-se de Direito.

Tópicos Relacionados

Petróleo Royalties de Petróleo STF
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados