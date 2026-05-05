Royalties no STF: o que cabe ao Espírito Santo?

A lei sofreu veto parcial de Dilma Rousseff, tendo sido restaurada em março de 2013, quando o Congresso derrubou o veto. Os produtores reagiram invocando o §1º do mesmo art. 20 — compensação ao impacto da exploração.





O então governador Renato Casagrande ajuizou a ADI 4916; Sérgio Cabral e a Alerj moveram as ADIs 4917 e 4918. A liminar da relatora, ministra Cármen Lúcia, suspendeu a lei no mesmo mês (fundamentos do pacto federativo e segurança jurídica).





Treze anos depois, Espírito Santo, Rio e São Paulo ainda concentram cerca de 95% das receitas. O Codesul (RS/ SC/ PR/ MS) estimou perdas de R$ 189,7 bilhões anos 2013 a 2025; Goiás estimou perdas de R$ 913 milhões em 2026.





Em 2025, o Estado e municípios receberam aproximadamente R$ 2,42 bilhões em royalties e participações especiais (R$ 1,43 bilhão ao tesouro estadual e cerca de R$ 996 milhões aos municípios).





O governo capixaba estima perda anual da ordem de R$ 500 milhões (ou até R$ 1 bilhão a depender da análise). Presidente Kennedy depende 62% a 69% dos royalties; Marataízes, em 42% a 64%; Itapemirim, em 36% a 55% e Anchieta. Maricá, no Rio de Janeiro, depende 63%.