Royalties do petróleo: o que setor produtivo do ES defende sobre julgamento no STF

Entidades do setor produtivo do Espírito Santo fizeram um alerta sobre os impactos diretos na economia do Estado com o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) que pode mudar a distribuição dos royalties do petróleo no país, marcado para o dia 6 de maio.





Os Estados que não produzem desejam receber mais. Os produtores – Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo – concentram mais de 90% da extração brasileira de óleo e gás e devem ser os principais impactados. A ação pode redefinir o volume de recursos destinados aos Estados produtores.





Na defesa da inconstitucionalidade da Lei nº 12.734/2012 e pedindo a manutenção das regras atuais, a nota é assinada pelo presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e coordenador do Fórum de Entidades e Federações do Espírito Santo (FEF), Paulo Baraona; pelo diretor-presidente do ES em Ação, Fernando Saliba; pelo presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), Idalberto Luiz Moro; e pelo presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo (Faes), Júlio Rocha.





A avaliação do FEF é de que mudanças na distribuição podem reduzir receitas e comprometer investimentos públicos no Estado.





Dados do Observatório Findes mostram o peso do setor de petróleo e gás na economia capixaba: a atividade responde por 5,1% do PIB, representa 21,4% da indústria estadual e gera mais de 17 mil empregos formais. Para o fórum, uma eventual perda de receitas pode afetar diretamente áreas como infraestrutura, serviços públicos e geração de oportunidades.