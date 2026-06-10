Brasil, Messi, Klose e mais: as seleções e jogadores que detêm recordes nas Copas do Mundo

Ronaldo segue sendo o maior artilheiro do Brasil em Copas do Mundo, com 15 gols em 19 jogos Crédito: David Cannon/Getty Images

Com 48 seleções, o torneio deste ano é, de longe, a maior Copa do Mundo da história. São 50% a mais que os 32 participantes registrados desde a Copa de 1998, na França.

Mas existem muitos outros recordes que poderão ser quebrados este ano, como o do maior artilheiro da Copa do Mundo — e até (tomara que não) do país com maior número de gols marcados na história da competição.

Aqui estão detalhes sobre alguns dos atuais recordistas da Copa do Mundo e como as próximas semanas poderão alterar seus lugares nos livros de história do esporte.

Qual país ganhou mais Copas do Mundo?

Crédito: AFP via Getty Images

Em 96 anos de história da Copa, apenas oito nações venceram o torneio. Destas, seis ganharam mais de uma vez.

O Brasil — único país a disputar todas as Copas do Mundo — detém o recorde de títulos, com cinco vitórias: 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Alemanha e Itália vêm em seguida, ambas com quatro conquistas.

Três dos títulos alemães foram conquistados no tempo da antiga Alemanha Ocidental. A reunificação da Alemanha ocorreu logo após a Copa do Mundo de 1990, na Itália — que, por sinal, está fora da disputa em 2026.

A Argentina, atual campeã , venceu três Copas do Mundo. A França e o Uruguai conquistaram dois títulos cada. Inglaterra e Espanha são os únicos países que venceram a Copa apenas uma vez.

A lista completa dos vencedores da Copa do Mundo da Fifa de Futebol Masculino é a seguinte:

1930 - Uruguai

1934 - Itália

1938 - Itália

1950 - Uruguai

1954 - Alemanha Ocidental

1958 - Brasil

1962 - Brasil

1966 - Inglaterra

1970 - Brasil

1974 - Alemanha Ocidental

1978 - Argentina

1982 - Itália

1986 - Argentina

1990 - Alemanha Ocidental

1994 - Brasil

1998 - França

2002 - Brasil

2006 - Itália

2010 - Espanha

2014 - Alemanha

2018 - França

2022 - Argentina

Quais seleções (e jogadores) marcaram mais gols na Copa do Mundo?

O alemão Klose é o maior artilheiro da história das Copas, com 16 gols Crédito: Robert Cianflone/Getty Images

Miroslav Klose, ex-atacante alemão, é o maior artilheiro da Copa do Mundo. Ele marcou 16 gols em 24 jogos.

Klose conquistou o recorde isolado ao marcar o segundo gol da Alemanha na goleada de 7x1 contra o Brasil, na Copa de 2014. Até então, ele estava empatado com o brasileiro Ronaldo, com 15 gols em 19 partidas.

Gerd Müller (1945-2021), da antiga Alemanha Ocidental, é o terceiro maior marcador, com 14 gols em apenas 13 jogos. Em quarto lugar, vêm o argentino Lionel Messi e o ex-atacante francês Just Fontaine (1933-2023), com 13 gols cada um.

Kylian Mbappé, da seleção francesa e do Real Madrid, é o sexto maior artilheiro do torneio, ao lado de Pelé (1940-2022), ambos com 12 gols em 14 jogos.

Destes, apenas Messi e Mbappé ainda estão em atividade e têm a chance real de superar Klose na Copa de 2026. O francês foi o artilheiro em 2022, no Catar, com oito gols, seguido por Messi, com sete.

Em oitavo lugar na lista de artilheiros, vêm o húngaro Sandor Kocsis (1929-1979) e o alemão Jürgen Klinsmann, ambos com 11 gols.

No ranking de países, o Brasil é o país que mais marcou gols em Copas do Mundo. Foram 237 — apenas cinco a mais que a vice-artilheira Alemanha, que atingiu as redes 232 vezes.

A Argentina vem em terceiro lugar, 80 gols atrás dos alemães. Foram 152 tentos marcados na história da competição.

As demais seleções que atingiram a marca dos três dígitos são a França (136 gols), Itália (128), Espanha (108) e Inglaterra (104).

A Holanda é o país que mais marcou gols em Copas do Mundo sem nunca ter sido campeã (96). Uruguai (89) e Hungria (87) fecham o top 10 dos países artilheiros do torneio.

Qual é o jogador com mais tempo de jogo em Copas do Mundo?

Lionel Messi é o jogador com mais tempo em campo em Copas do Mundo e poderá se tornar o maior artilheiro de todas as Copas na edição deste ano Crédito: Getty Images

Vencedor da Bola de Ouro de melhor jogador do mundo por oito vezes, Lionel Messi pode não ser o maior artilheiro das Copas, mas é o atual recordista em minutos jogados em Copas do Mundo.

O argentino já disputou 26 jogos no torneio. Foram 2.314 minutos jogados em Copas do Mundo, 98 a mais que o segundo colocado, o ex-zagueiro italiano Paolo Maldini, vice-campeão mundial em 1994, nos Estados Unidos.

O meio-campista alemão Lothar Matthäus, vencedor da Bola de Ouro e campeão do mundo em 1990, na Itália, vem em terceiro, com 2.045 minutos. Todos os demais jogadores têm menos de 2 mil minutos jogados em Copas do Mundo.

O atacante alemão-ocidental Uwe Seeler (1936-2022) é o quarto colocado, com 1.980 minutos jogados entre as Copas de 1954 e 1970. Seguem-se os argentinos Javier Mascherano (1.950) e Diego Maradona (1960-2020), que jogou 1.940 minutos em Copas do Mundo.

O ex-zagueiro alemão Philipp Lahm vem em sétimo lugar (1.920 minutos), seguido pelo francês Hugo Lloris e pelo polonês Wladislaw Zmuda.