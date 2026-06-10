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Brasil, Messi, Klose e mais: as seleções e jogadores que detêm recordes nas Copas do Mundo

A equipe da BBC Sport resume os países e jogadores recordistas em Copas do Mundo e analisa a possibilidade de novas marcas serem atingidas no torneio deste ano.

Publicado em 10 de Junho de 2026 às 07:35

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

10 jun 2026 às 07:35
Imagem BBC Brasil
Ronaldo segue sendo o maior artilheiro do Brasil em Copas do Mundo, com 15 gols em 19 jogos Crédito: David Cannon/Getty Images
A Copa do Mundo da Fifa de Futebol Masculino de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá, já vem quebrando recordes antes mesmo de começar.
Com 48 seleções, o torneio deste ano é, de longe, a maior Copa do Mundo da história. São 50% a mais que os 32 participantes registrados desde a Copa de 1998, na França.
Mas existem muitos outros recordes que poderão ser quebrados este ano, como o do maior artilheiro da Copa do Mundo — e até (tomara que não) do país com maior número de gols marcados na história da competição.
Aqui estão detalhes sobre alguns dos atuais recordistas da Copa do Mundo e como as próximas semanas poderão alterar seus lugares nos livros de história do esporte.

Qual país ganhou mais Copas do Mundo?

Imagem BBC Brasil
Crédito: AFP via Getty Images
Em 96 anos de história da Copa, apenas oito nações venceram o torneio. Destas, seis ganharam mais de uma vez.
O Brasil — único país a disputar todas as Copas do Mundo — detém o recorde de títulos, com cinco vitórias: 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Alemanha e Itália vêm em seguida, ambas com quatro conquistas.
Três dos títulos alemães foram conquistados no tempo da antiga Alemanha Ocidental. A reunificação da Alemanha ocorreu logo após a Copa do Mundo de 1990, na Itália — que, por sinal, está fora da disputa em 2026.
A Argentina, atual campeã, venceu três Copas do Mundo. A França e o Uruguai conquistaram dois títulos cada. Inglaterra e Espanha são os únicos países que venceram a Copa apenas uma vez.
A lista completa dos vencedores da Copa do Mundo da Fifa de Futebol Masculino é a seguinte:
  • 1930 - Uruguai
  • 1934 - Itália
  • 1938 - Itália
  • 1950 - Uruguai
  • 1954 - Alemanha Ocidental
  • 1958 - Brasil
  • 1962 - Brasil
  • 1966 - Inglaterra
  • 1970 - Brasil
  • 1974 - Alemanha Ocidental
  • 1978 - Argentina
  • 1982 - Itália
  • 1986 - Argentina
  • 1990 - Alemanha Ocidental
  • 1994 - Brasil
  • 1998 - França
  • 2002 - Brasil
  • 2006 - Itália
  • 2010 - Espanha
  • 2014 - Alemanha
  • 2018 - França
  • 2022 - Argentina

Quais seleções (e jogadores) marcaram mais gols na Copa do Mundo?

Imagem BBC Brasil
O alemão Klose é o maior artilheiro da história das Copas, com 16 gols Crédito: Robert Cianflone/Getty Images
Miroslav Klose, ex-atacante alemão, é o maior artilheiro da Copa do Mundo. Ele marcou 16 gols em 24 jogos.
Klose conquistou o recorde isolado ao marcar o segundo gol da Alemanha na goleada de 7x1 contra o Brasil, na Copa de 2014. Até então, ele estava empatado com o brasileiro Ronaldo, com 15 gols em 19 partidas.
Gerd Müller (1945-2021), da antiga Alemanha Ocidental, é o terceiro maior marcador, com 14 gols em apenas 13 jogos. Em quarto lugar, vêm o argentino Lionel Messi e o ex-atacante francês Just Fontaine (1933-2023), com 13 gols cada um.
Kylian Mbappé, da seleção francesa e do Real Madrid, é o sexto maior artilheiro do torneio, ao lado de Pelé (1940-2022), ambos com 12 gols em 14 jogos.
Destes, apenas Messi e Mbappé ainda estão em atividade e têm a chance real de superar Klose na Copa de 2026. O francês foi o artilheiro em 2022, no Catar, com oito gols, seguido por Messi, com sete.
Em oitavo lugar na lista de artilheiros, vêm o húngaro Sandor Kocsis (1929-1979) e o alemão Jürgen Klinsmann, ambos com 11 gols.
No ranking de países, o Brasil é o país que mais marcou gols em Copas do Mundo. Foram 237 — apenas cinco a mais que a vice-artilheira Alemanha, que atingiu as redes 232 vezes.
A Argentina vem em terceiro lugar, 80 gols atrás dos alemães. Foram 152 tentos marcados na história da competição.
As demais seleções que atingiram a marca dos três dígitos são a França (136 gols), Itália (128), Espanha (108) e Inglaterra (104).
A Holanda é o país que mais marcou gols em Copas do Mundo sem nunca ter sido campeã (96). Uruguai (89) e Hungria (87) fecham o top 10 dos países artilheiros do torneio.

Qual é o jogador com mais tempo de jogo em Copas do Mundo?

Imagem BBC Brasil
Lionel Messi é o jogador com mais tempo em campo em Copas do Mundo e poderá se tornar o maior artilheiro de todas as Copas na edição deste ano Crédito: Getty Images
Vencedor da Bola de Ouro de melhor jogador do mundo por oito vezes, Lionel Messi pode não ser o maior artilheiro das Copas, mas é o atual recordista em minutos jogados em Copas do Mundo.
O argentino já disputou 26 jogos no torneio. Foram 2.314 minutos jogados em Copas do Mundo, 98 a mais que o segundo colocado, o ex-zagueiro italiano Paolo Maldini, vice-campeão mundial em 1994, nos Estados Unidos.
O meio-campista alemão Lothar Matthäus, vencedor da Bola de Ouro e campeão do mundo em 1990, na Itália, vem em terceiro, com 2.045 minutos. Todos os demais jogadores têm menos de 2 mil minutos jogados em Copas do Mundo.
O atacante alemão-ocidental Uwe Seeler (1936-2022) é o quarto colocado, com 1.980 minutos jogados entre as Copas de 1954 e 1970. Seguem-se os argentinos Javier Mascherano (1.950) e Diego Maradona (1960-2020), que jogou 1.940 minutos em Copas do Mundo.
O ex-zagueiro alemão Philipp Lahm vem em sétimo lugar (1.920 minutos), seguido pelo francês Hugo Lloris e pelo polonês Wladislaw Zmuda.
Outro polonês, Grzegorz Lato, fecha o top 10 da categoria. Lato é conhecido pela torcida brasileira por ter marcado o gol que deu à seleção da Polônia o terceiro lugar na Copa de 1974, na Alemanha Ocidental, deixando o Brasil com a quarta posição.

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