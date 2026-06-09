EF-118 pode atrair investidores estrangeiros com novo financiamento do BNDES

Para impulsionar o desenvolvimento de projetos no setor ferroviário, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai lançar, na próxima quinta-feira (11) uma linha de investimentos voltada para as ferrovias, durante evento na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3.





O assunto foi adiantado nesta terça-feira (9) pelo ministro dos Transportes, George Santoro, durante o programa Bom dia, ministro.





“Estamos tratando de uma linha de financiamento muito especial, com amplo prazo para pagar, e isso vai atrair novos investidores da Europa e os chineses para poder entrar em projetos de ferrovias no Brasil”, afirmou.





À reportagem de A Gazeta, Santoro detalhou que a EF-118 — estrada de ferro que vai ligar o Espírito Santo ao Rio de Janeiro também chamada de Anel Ferroviário do Sudeste — deverá ser uma das beneficiadas pela nova linha do BNDES, principalmente pelo fato de o projeto ser alvo de interesse de investidores estrangeiros.



A EF-118 é a primeira na lista dos projetos ferroviários do governo federal que vão a leilão nos próximos meses. A primeira etapa da estrada de ferro vai ligar Santa Leopoldina, na região Serrana do Espírito Santo, a São João da Barra, na região do Porto de Açu, no Rio de Janeiro. O ponto na cidade capixaba vai servir como conexão com a Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM).