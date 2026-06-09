EF-118 pode atrair investidores estrangeiros com novo financiamento do BNDES

Para impulsionar o desenvolvimento de projetos no setor ferroviário, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai lançar, na próxima quinta-feira (11) uma linha de investimentos voltada para as ferrovias, durante evento na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3.
O assunto foi adiantado nesta terça-feira (9) pelo ministro dos Transportes, George Santoro, durante o programa Bom dia, ministro.
“Estamos tratando de uma linha de financiamento muito especial, com amplo prazo para pagar, e isso vai atrair novos investidores da Europa e os chineses para poder entrar em projetos de ferrovias no Brasil”, afirmou.
À reportagem de A Gazeta, Santoro detalhou que a EF-118 — estrada de ferro que vai ligar o Espírito Santo ao Rio de Janeiro também chamada de Anel Ferroviário do Sudeste — deverá ser uma das beneficiadas pela nova linha do BNDES, principalmente pelo fato de o projeto ser alvo de interesse de investidores estrangeiros.
A EF-118 é a primeira na lista dos projetos ferroviários do governo federal que vão a leilão nos próximos meses. A primeira etapa da estrada de ferro vai ligar Santa Leopoldina, na região Serrana do Espírito Santo, a São João da Barra, na região do Porto de Açu, no Rio de Janeiro. O ponto na cidade capixaba vai servir como conexão com a Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM).
Durante o programa, o ministro também afirmou que o pedido de pesquisas arqueológicas, exigidas pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), não deve atrasar mais ainda o cronograma da ferrovia.
De acordo com Santoro, o TCU (Tribunal de Contas da União) deve finalizar a análise do projeto até o próximo mês, e o edital poderá ser publicado ainda em 2026. Inicialmente, o leilão da ferrovia estava previsto para junho, depois da publicação do edital em março.
A ferrovia deverá receber R$ 6,6 bilhões de investimentos — com aportes cruzados de R$ 4,1 bilhões provenientes do pagamento de outorga de outras concessões — em sua fase de implantação.