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Ferrovia do ES ao RJ

EF-118 pode atrair investidores estrangeiros com novo financiamento do BNDES

Nova linha de crédito para projetos ferroviários com prazo de pagamento ampliado será lançada na próxima quinta-feira (11) em evento na B3

Publicado em 09 de Junho de 2026 às 16:02

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

09 jun 2026 às 16:02
Primeira etapa da EF-118 vai ligar Santa Leopoldina a São João da Barra, no Rio de Janeiro.  Pixabay

Para impulsionar o desenvolvimento de projetos no setor ferroviário, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai lançar, na próxima quinta-feira (11) uma linha de investimentos voltada para as ferrovias, durante evento na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. 


O assunto foi adiantado nesta terça-feira (9) pelo ministro dos Transportes, George Santoro, durante o programa Bom dia, ministro. 


“Estamos tratando de uma linha de financiamento muito especial, com amplo prazo para pagar, e isso vai atrair novos investidores da Europa e os chineses para poder entrar em projetos de ferrovias no Brasil”, afirmou. 


À reportagem de A Gazeta, Santoro detalhou que a EF-118 — estrada de ferro que vai ligar o Espírito Santo ao Rio de Janeiro também chamada de Anel Ferroviário do Sudeste — deverá ser uma das beneficiadas pela nova linha do BNDES, principalmente pelo fato de o projeto ser alvo de interesse de investidores estrangeiros. 


A EF-118 é a primeira na lista dos projetos ferroviários do governo federal que vão a leilão nos próximos meses. A primeira etapa da estrada de ferro vai ligar Santa Leopoldina, na região Serrana do Espírito Santo, a São João da Barra, na região do Porto de Açu, no Rio de Janeiro. O ponto na cidade capixaba vai servir como conexão com a Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM).

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Durante o programa, o ministro também afirmou que o pedido de pesquisas arqueológicas, exigidas pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), não deve atrasar mais ainda o cronograma da ferrovia.


De acordo com Santoro, o TCU (Tribunal de Contas da União) deve finalizar a análise do projeto até o próximo mês, e o edital poderá ser publicado ainda em 2026. Inicialmente, o leilão da ferrovia estava previsto para junho, depois da publicação do edital em março.


A ferrovia deverá receber R$ 6,6 bilhões de investimentos — com aportes cruzados de R$ 4,1 bilhões provenientes do pagamento de outorga de outras concessões — em sua fase de implantação.

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