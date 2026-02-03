Home
>
Economia do ES
>
EF-118: grupos chineses e europeus estão interessados em projeto da ferrovia

EF-118: grupos chineses e europeus estão interessados em projeto da ferrovia

Estratégica para a consolidação de um novo eixo ferroviário no Sudeste, a estrada de ferro tem leilão previsto para o mês de junho

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 17:49

Portaria do Ministério dos Transportes padroniza como recursos privados devem ser investidos em projetos de ferrovias
A construção da EF 118, segundo o Ministério dos Transportes, será financiada por recursos privados Crédito: Freepik

Com leilão previsto para ocorrer no próximo mês de junho, o projeto da EF 118 — estrada de ferro que vai ligar o Espírito Santo ao Rio de Janeiro e também chamada de Anel Ferroviário do Sudeste — tem atraído interesse de investidores nacionais e estrangeiros. 

Recomendado para você

Estratégica para a consolidação de um novo eixo ferroviário no Sudeste, a estrada de ferro tem leilão previsto para o mês de junho

EF-118: grupos chineses e europeus estão interessados em projeto da ferrovia

A família Miranda é dona de uma área de mais de 1 milhão de metros quadrados às margens do Contorno do Mestre Álvaro, zona rural da Serra

Donos de área rescindem contrato com empresa que faria complexo logístico gigante na Serra

Municípios da Grande Vitória concentram maior número de trabalhadores com carteira assinada contemplados pela medida

Isenção do IR: quais são as cidades do ES com mais beneficiados

Segundo o secretário-executivo do Ministério dos Transportes, George Santoro, o projeto tem sido estudado por grupos chineses, europeus e também brasileiros. 

Estratégica para a consolidação de um novo eixo ferroviário no Sudeste, a EF 118 conecta o Porto do Açu (RJ) ao Espírito Santo, com potencial de integração à malha ferroviária existente e articulação com outros complexos portuários da região, como os portos de Ubu, em Anchieta, e Central, em Presidente Kennedy, no Sul capixaba. Atualmente, o processo da ferrovia encontra-se em análise no Tribunal de Contas da União (TCU) e o edital deve sair em março.

Para o Ministério dos Transportes, o empreendimento amplia a eficiência do transporte de cargas ao fortalecer a conexão entre áreas industriais, centros produtores e portos.

Leia mais

Imagem - EF 118: governo define como recursos privados serão aplicados em ferrovias

EF 118: governo define como recursos privados serão aplicados em ferrovias

Imagem - Governo inclui ferrovia que liga Vitória ao Rio em programa de privatização

Governo inclui ferrovia que liga Vitória ao Rio em programa de privatização

Estruturada para receber investimentos de R$ 6,6 bilhões na fase de implantação, a ferrovia terá custos operacionais estimados em R$ 3,61 bilhões ao longo do período de concessão, ainda segundo o ministério. O projeto terá capacidade para transportar até 24 milhões de toneladas por ano, contemplando diferentes tipos de carga — geral, granéis líquidos, granéis sólidos agrícolas e minérios.

O governo já está realizando roadshows no Brasil para apresentar o projeto a interessados e tem se reunido com investidores, bancos e operadores. E nos planos também está apresentar a EF 118 e demais ferrovias planejadas para investidores estrangeiros em eventos fora do país.

A construção da EF 118, segundo o Ministério dos Transportes, será financiada por recursos privados, gerados a partir de otimizações contratuais com as concessionárias MRS, Malha Paulista e Vale. 

Do total previsto em repasses privados para a EF 118, R$ 2,8 bilhões virão do acordo firmado com a MRS. Outros R$ 502,5 milhões sairão da renovação do contrato da Rumo Malha Paulista. Pela renovação da Estrada de Ferro Vitória a Minas, a Vale deve desembolsar R$ 826 milhões.

LEIA MAIS 

EF 118: governo define como recursos privados serão aplicados em ferrovias

Ferrovia Centro-Atlântica: definição que impacta o ES vai demorar um pouco mais

ANTT aprova envio de projeto de concessão da ferrovia Vitória-Rio ao TCU

EF 118: a ferrovia que pode mudar a rota do ES

Nova ferrovia pode consolidar o ES como centro logístico e atrair mais empresas

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Investimentos

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais