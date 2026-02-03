Donos de área rescindem contrato com empresa que faria complexo logístico gigante na Serra

A família Miranda, dona de uma área de mais de 1 milhão de metros quadrados às margens do Contorno do Mestre Álvaro, zona rural da Serra, rescindiu o contrato de compra e venda que mantinham, desde de dezembro de 2024, com a Private Construtora. O local abrigaria o Private Log, complexo logístico e comercial com 622 mil m² de área bruta locável, um dos maiores do Brasil.

A família alega que termos do contrato original não foram cumpridos. Uma tentativa de renegociação com a Private foi feita nas últimas semanas, mas não houve acordo. Assim, desde o dia 26 de janeiro o documento não tem mais validade e os donos da área estão livres para negociar com outros interessados. Aliás, algumas conversas, inclusive com investidores de fora do Espírito Santo, já foram iniciadas. A área com mais de 1 milhão de m² é formada por quatro glebas (com donos que, embora sejam da mesma família, são diferentes) com pouco mais de 250 mil m² cada. O acordo com a Private previa a união das quatro, mas as novas negociações estão sendo tocadas de maneira independente.