Complexo logístico gigante do Contorno do Mestre Álvaro fecha primeiro contrato

O Private Log, complexo logístico e comercial com 622 mil m² de área bruta locável, receberá um investimento que supera os R$ 2 bilhões. Primeira fase será entregue em 2026

Vitória
Publicado em 13/08/2025 às 17h26
Projeção de como ficará a estrutura do Private Log, no Contorno do Mestre Álvaro
Projeção de como ficará a estrutura do Private Log, no Contorno do Mestre Álvaro. Crédito: Divulgação/Private Log

O Private Log, complexo logístico e comercial com 622 mil m² de área bruta locável que está sendo construído em um terreno de 1,5 milhão de m² às margens do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, fechou o seu primeiro contrato. A Mila Transportes, empresa de Viana que está montando um braço de operações logísticas, alugou uma área de 50 mil m² no armazém de 190 mil m² da primeira fase do projeto. A estrutura começa a funcionar em 31 de julho de 2026 e a liderança do empreendimento é da Private Construtora, de Vitória.

"Fechamos o primeiro contrato com a Mila, com validade de 15 anos, e já temos conversas em andamento para as fases um e dois. Existe a possibilidade de fecharmos todo o segundo galpão, que terá 210 mil m², com uma única gigante do e-commerce. Se isso acontecer, vamos adiantar as obras", afirmou Mateus Oliveira, diretor-executivo do Private Log e da Private Construtora.

O complexo terá quatro fases. O primeiro galpão, já lançado, terá 190 mil m² e será entregue em um ano. Em julho de 2026 (pode adiantar caso seja fechado o contrato com o e-commerce), começa a construção do segundo em maior deles, com 210 mil m². A terceira fase, para 2027, terá dois galpões com 100 mil m² cada. A quarta será diferente, com 22 mil m² voltados para posto de combustível, hotel, salas comerciais, banco, restaurantes e outlets. O lançamento deve se dar em 2028. O investimento em todas as fases ficará em R$ 2,5 bilhões.

"Já fechamos parte dos investimentos com quatro fundos imobiliários e bancos. Eles estão de olho em um Estado que é organizado, bem localizado e está recebendo importantes investimentos em infraestrutura. O Espírito Santo já trilha um caminho interessante no setor de logística e enxergamos um futuro ainda mais promissor", assinalou Oliveira.

Início da supressão da vegetação no terreno onde ficará o Private Log
Início da supressão da vegetação no terreno onde ficará o Private Log. Crédito: Divulgação/Private Log

