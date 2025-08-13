Investimento da WEG em Linhares mira ampliação da fábrica e novos produtos

Planta da multinacional brasileira WEG, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Crédito: WEG/Divulgação

O investimento de R$ 160 milhões anunciado pela WEG para o parque fabril de Linhares vai tirar do papel uma linha de produção de fios para motores elétricos. Um novo prédio, com 12 mil m², será inaugurado em 2027 e vai passar a entregar 140 toneladas por mês de fios condutores. O objetivo é chegar a 2030 produzindo 320 toneladas, ou seja, mais do que dobrar a capacidade.

Os executivos da multinacional catarinense falam bem pouco - por causa da governança que precisa ser respeitada dentro de uma companhia listada em bolsa e também pelo estilo discreto -, mas a ideia da companhia é seguir crescendo (silenciosamente, de preferência) e agregar produtos à unidade capixaba. Hoje são 50 mil motores elétricos por dia para as mais diversas destinações: máquinas de lavar, ventiladores, portões automáticos e por aí vai. A linha de fios não irá ampliar a produção - a ideia é verticalizar -, mas já foi pensada para deixar as portas abertas para as expansões futuras.

O Espírito Santo é visto pela WEG como um Estado organizado, bem localizado e com logística em expansão - relevante para uma companhia que olha para os mercados externo e interno. A área da companhia em Linhares é de 540 mil m², apenas um terço disso foi ocupado. "Os planos são grandes e temos, aqui no Estado, bons arranjos para o desenvolvimento do parque fabril. Nossa empresa é modular, queremos continuar crescendo", disse Eduardo Hummes, executivo responsável pela operação da WEG em Linhares.

A fábrica capixaba fica dentro da unidade de negócios Motores Comerciais e Appliance (equipamentos de pequeno porte usados principalmente em eletrodomésticos). Até 2019, praticamente toda a produção ficava no Brasil, agora, a maior parte do que é produzido pela unidade como um todo (não apenas por Linhares) vai para o mercado externo. "Estamos investindo olhando para o longo prazo. O cenário está muito mexido, o que posso dizer é que confiamos no Brasil", afirmou Hummes.

Com um faturamento que, em 2024, ficou em R$ 38 bilhões e WEG possui fábricas em 18 países. A multinacional é líder em motores, geradores, transformadores e acionamentos elétricos.

