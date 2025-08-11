Linhares

Multinacional vai investir R$ 160 milhões para ampliar fábrica no Norte do ES

WEG anunciou expansão da produção de motores elétricos na planta em Linhares; será construído novo prédio e equipamentos serão adquiridos para fabricação de fios

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 19:12

Fábrica da WEG em Linhares Crédito: Divulgação/WEG

Com o objetivo de construir uma nova fábrica de fios nos próximos anos, a multinacional WEG anunciou um plano de investimentos que chega a R$ 160 milhões na planta de Linhares, no Norte do Espírito Santo, segundo notícia divulgada no site da companhia.

A multinacional de equipamentos eletroeletrônicos, fundada em Santa Catarina, afirmou que o investimento está voltado à verticalização e expansão da produção de motores elétricos em sua unidade de Linhares. O início da operação da nova estrutura está previsto para 2027.

O projeto contempla, principalmente, a construção de um novo prédio industrial e a aquisição de equipamentos de última geração para a fabricação de fios, etapa essencial no processo produtivo de motores elétricos. Com isso, a empresa afirma que reforça sua estratégia de verticalização, aumentando o controle sobre a cadeia produtiva e elevando a eficiência operacional.

A nova estrutura tem um plano de crescimento gradual da capacidade de produção de fios, alinhado à expansão projetada para a fabricação de motores elétricos nos próximos anos.

“Ao trazer mais etapas do processo produtivo para a região, conseguimos ter mais controle, melhor competitividade e ganhar agilidade. Isso nos ajuda a entregar com mais eficiência e manter a qualidade que nossos clientes esperam. Além disso, é uma forma de nos prepararmos melhor para os desafios do futuro”, destaca Julio Cesar Ramires, diretor superintendente de Motores Comerciais e Appliance da WEG.

Nesta terça-feira (12), a empresa anuncia no Palácio da Fonte Grande, no Centro de Vitória, vai detalhar os investimentos.

