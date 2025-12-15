Home
>
Economia do ES
>
Justiça extingue nova ação do MPES contra empreendimento em Guarapari

Justiça extingue nova ação do MPES contra empreendimento em Guarapari

A decisão destaca que a mais recente representação do órgão ministerial é idêntica à anterior, que também havia sido extinta

Aline Nunes

Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 19:44

A Justiça extinguiu, nesta segunda-feira (15), mais uma ação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) contra um empreendimento de luxo, na região da Enseada Azul, em Guarapari. A decisão destaca que a mais recente representação do órgão ministerial é idêntica à anterior, que também havia sido extinta, em sentença apresentada na última semana. 

Recomendado para você

A decisão destaca que a mais recente representação do órgão ministerial é idêntica à anterior, que também havia sido extinta

Justiça extingue nova ação do MPES contra empreendimento em Guarapari

Federação estima prejuízo de R$ 200 milhões nas operações com interdição feita por indígenas em busca de reconhecimento de impacto pelo rompimento da barragem de Mariana

Findes entra na Justiça contra bloqueio de ferrovia no ES

O mercado avança para uma fase focada em técnica, formação e excelência no atendimento

Nova geração de barbeiros: como o profissionalismo está transformando o setor

O juiz Fernando Cardoso Freitas, da Vara da Fazenda Pública de Guarapari, decidiu extinguir o novo processo, sem resolução do mérito, reconhecendo a litispendência absoluta, isto é, avaliou que o MPES ajuizou ação igual à anterior para a qual ainda caberia recurso. 

Na decisão, o magistrado explica que, pelo Código de Processo Civil, a litispendência é constatada quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido e quando repete ação que está em curso. 

"Ao tentar 'corrigir' (aspas do magistrado) a petição inicial e ajuizar nova demanda idêntica para contornar a sentença de extinção ainda sujeita a recurso, o Ministério Público busca, uma vez mais, por via transversa, burlar a jurisdição já exercida e a competência recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo", sustenta. 

O juiz reforça que a ação anterior está, inequivocamente, pendente de julgamento definitivo, o que impede a formação de nova relação processual sobre o mesmo objeto. 

MPES
Sede do Ministério Público do Espírito Santo, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Fernando Freitas pontua que, ao extinguir a outra ação, o juiz Gustavo Marçal da Silva e Silva, que apreciou o caso, fundamentou de forma suficientemente clara que a pretensão ministerial, ao buscar a invalidação de uma lei em tese com efeitos gerais e abstratos sobre todo o zoneamento de uma região, usurpa a competência do Tribunal de Justiça para o controle concentrado de constitucionalidade.

Leia mais

Imagem - MPES ingressa com nova ação contra empreendimento de luxo de Guarapari

MPES ingressa com nova ação contra empreendimento de luxo de Guarapari

"Tentar disfarçar a mesma pretensão de nulidade de atos concretos (licenças), quando a principal causa de pedir é a invalidade da lei em si, constitui uso inadequado da ação civil pública. Se a lei é inconstitucional, a via adequada para retirá-la do ordenamento com eficácia é a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) perante o TJES, e não uma ação em primeiro grau que geraria uma 'lei claudicante' — válida, mas ineficaz por força de sentença", argumenta. 

A ação do MPES é contra a implantação do residencial "Salt by Grand", que está sendo desenvolvido pela Grand Construtora em um terreno negociado com a MMP&Três Participações S.A, que, por sua vez, havia adquirido a área em uma alienação pública promovida pela Prefeitura de Guarapari. Após a nova decisão judicial, o MPES foi procurado pela reportagem de A Gazeta, mas não se manifestou sobre a extinção da ação. 

A MMP&Três, em nota, reforça que a Justiça de Guarapari extinguiu, mais uma vez, ação proposta pelo Ministério Público, afastando pedido que buscava declarar irregularidades na compra do terreno realizada pela empresa.

"A decisão judicial faz menção à primeira demanda, no sentido de que a avaliação do imóvel observou corretamente as normas e condições vigentes à época, afastando a tese da promotoria. A MMP&Três reafirma seu compromisso com a legalidade, transparência e respeito às instituições, informando que seguirá contribuindo de forma responsável para o desenvolvimento de Guarapari."

A Grand Construtora, que desenvolve o empreendimento Salt by Grand, também pontua que o processo possui identidade de elementos em relação à ação anteriormente extinta pela Justiça. "Segundo a sentença proferida, essa nova ação foi apenas uma tentativa de conferir uma roupagem diferente à demanda já proposta e rejeitada pelo Judiciário, de modo que ela deveria ser extinta por litispendência."

Entenda o caso

Após ter a primeira ação extinta pela Justiça, o MPES ajuizou uma nova, na sexta-feira (12), visando anular todas as licenças concedidas para a implantação do empreendimento na Enseada Azul. A iniciativa apontava para a inconstitucionalidade da lei 150/2023, que promoveu alterações em outra legislação da cidade — a 90/2016 — responsável por regulamentar o Plano Diretor Municipal (PDM). 

Na mesma ação, o MPES requisitou a anulação da concorrência pública regida pelo edital 010/2022. Conforme pontuou a promotoria de Guarapari no documento, o conjunto de atos administrativos e legislativos que embasaram o certame teria sido direcionado para beneficiar interesses privados, em prejuízo ao erário municipal. 

Ainda segundo o MPES, a nova ação pretendia assegurar a efetiva análise dos aspectos urbanísticos, ambientais e patrimoniais envolvidos, considerados centrais para a proteção do interesse público. Desse modo, na avaliação da promotoria de Guarapari, foram excluídas todas as questões que haviam fundamentado a extinção da ação anterior. 

Na última terça-feira (9), o juiz Gustavo Marçal da Silva e Silva, da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, avaliou que o pedido central do Ministério Público era que a Justiça declarasse inconstitucional a lei municipal, o que transformaria a ação civil pública (a primeira apresentada) em um substituto de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), que deve ser julgada pelo Tribunal de Justiça, não pela primeira instância.

O magistrado ainda destacou que a ação ministerial fez uma tentativa indevida de vincular a inconstitucionalidade da lei, de 2023, ao reconhecimento de nulidade da venda do imóvel, de 2022, que teria seguido as regras então vigentes. Dessa forma, por entender que a ação civil pública não seria o caminho para anular a lei complementar, o magistrado indeferiu o pedido e extinguiu o processo.

A promotoria de Guarapari destaca que o terreno, de 7.135 m², foi vendido em 2022 por R$ 10 milhões, após concorrência com apenas um participante. Pouco depois, segundo o MPES, o valor do imóvel passou a ser estimado em cerca de R$ 70 milhões, uma alta superior a 700%, atribuída à alteração legislativa que ampliou substancialmente seu potencial construtivo. O Ministério Público assegura que a mudança permitiu verticalização intensa, elevação da altura máxima das edificações, além de desconsiderar limitações ambientais, sem realização de estudos ou consulta pública.

A Prefeitura de Guarapari diz que as negociações foram realizadas na gestão anterior e que vai acompanhar os desdobramentos do caso, cooperando com os órgãos competentes e adotando, se for o caso, todas as medidas necessárias para resguardar o interesse público e garantir a reparação de eventuais danos.

Leia mais

Imagem - Com investimento de R$ 12 bilhões, Vila Velha vai ganhar bairro inteligente

Com investimento de R$ 12 bilhões, Vila Velha vai ganhar bairro inteligente

Imagem - Nova geração de barbeiros: como o profissionalismo está transformando o setor

Nova geração de barbeiros: como o profissionalismo está transformando o setor

Imagem - Fraude no INSS: 3,9 milhões foram ressarcidos por descontos indevidos

Fraude no INSS: 3,9 milhões foram ressarcidos por descontos indevidos

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais