Com investimento de R$ 12 bilhões, Vila Velha vai ganhar bairro inteligente

Parque Nari tem uma área prevista de 4 milhões de metros quadrados e vai abrigar 5 mil lotes, 4 mil apartamentos e mil casas

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 15:37

Parque Nari, bairro inteligente na região da Rodovia Leste-Oeste, em Vila Velha
Desenvolvimento do Parque Nari, com 4 milhões de m², será feito nos próximos 15 a 20 anos Crédito: Reprodução de vídeo

Vila Velha vai ganhar, nos próximos anos, um bairro inteligente na região da Rodovia Leste-Oeste. O Parque Nari tem uma área prevista de 4 milhões de metros quadrados, capaz de abrigar 5 mil lotes, entre loteamentos e condomínios, 4 mil apartamentos e mil casas. O local é considerado um novo polo de moradia, comércio, serviços e lazer da região.

Para o desenvolvimento do novo bairro, o investimento previsto será de R$ 12 bilhões, de acordo com informações do prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB), divulgadas em rede social. Aprovado pela Prefeitura de Vila Velha na semana passada, o projeto é da Vaz Desenvolvimento e Portocale Urbanismo.

As estimativas apresentadas pelos investidores à Prefeitura de Vila Velha indicam a abertura de cerca de 1,5 mil empregos diretos nas fases iniciais de instalação. Nos primeiros cinco anos de ocupação, segundo a prefeitura, a projeção é de aproximadamente 5 mil empregos diretos, podendo chegar a 25 mil ao final da implantação total. São números preliminares, sujeitos a revisão conforme o avanço dos processos de licenciamento.

Segundo a Prefeitura de Vila Velha, nesse novo setor de expansão da cidade está prevista ainda a construção de áreas comerciais, empresariais, equipamentos urbanos e comunitários, como escola, hospital e centro tecnológico. Também serão instalados parque público, áreas verdes e implantação completa de infraestrutura, condicionada à apresentação e aprovação dos projetos e das licenças.

O desenvolvimento da nova região urbana, com cerca de 4 milhões de m², será feito ao longo dos próximos 15 a 20 anos, segundo a projeção dos empreendedores. Para efeito de comparação, Jardim Camburi, em Vitória, um dos maiores bairros do Estado, tem 2,6 milhões de metros quadrados.

A primeira fase do empreendimento está prevista para ser iniciada com o lançamento de um condomínio fechado de lotes de alto padrão, no formato do Boulevard Lagoa, na Serra.

Ainda segundo a prefeitura, não há cronograma oficial aprovado pelo poder público municipal. Cada etapa depende do protocolo individual dos projetos, do atendimento às diretrizes técnicas do município e das licenças urbanísticas e ambientais.

A Vaz Empreendimentos foi procurada para detalhar o projeto, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

