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Médio e alto padrão

Novo bairro em Vila Velha terá 5 mil lotes e 4 mil apartamentos

Empreendimento será lançado na Leste-Oeste em fevereiro, com um condomínio de lotes, além de 1.000 casas e áreas abertas para comércio, lazer, parque e teatro

Publicado em 04 de Dezembro de 2024 às 19:31

Públicado em 

04 dez 2024 às 19:31
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Rodovia Leste-Oeste liga as cidades de Cariacica e Vila Velha
Rodovia Leste-Oeste liga as cidades de Cariacica e Vila Velha: novo bairro Crédito: Ronaldo Rodrigues
Vila Velha deve ganhar, em breve, um novo bairro de médio e alto padrão, localizado na Leste-Oeste, com condomínio de lotes, casas e apartamentos, além de áreas abertas para lazer, gastronomia, parque público e teatro. Encabeçado pela Vaz Desenvolvimento Imobiliário, o novo empreendimento, que ainda não teve o nome divulgado, está previsto para ser apresentado em fevereiro do próximo ano, segundo o CEO da empresa, Douglas Vaz.
Com um conceito de cidade inteligente, o novo bairro terá cerca de 4 mil apartamentos, mil casas prontas e 5 mil lotes em formato de condomínio. Esta deve ser a primeira “fase” do empreendimento, que vai iniciar com o lançamento de um condomínio fechado de lotes de alto padrão, no formato do Boulevard Lagoa, na Serra.
Além disso, segundo Vaz, há conversas para instalar no novo bairro hospitais, faculdades, escolas e até mesmo um centro tecnológico. Por ser um bairro, o empreendimento terá ainda áreas abertas, como um centro gastronômico com teatro, lazer e um parque, similar ao Parque Ibirapuera, em São Paulo.

Nova fase do Barão do Império

Barão do Império, Vaz Desenvolvimento Imobiliário
Empreendimento é o primeiro condomínio agrogastronômico do país Crédito: Vaz Desenvolvimento/Divulgação
Outro lançamento da Vaz Desenvolvimento Imobiliário para o próximo ano, será a terceira fase do Barão do Império. Localizado em Santa Leopoldina, o empreendimento conta com terrenos de 1 mil m² a 3 mil m² destinados à construção de casas para primeira e segunda moradia, o condomínio contará com toda uma estrutura produtiva de fazenda, que já está em fase de implantação e início de produção.
Segundo a Vaz, trata-se do primeiro condomínio agrogastronômico do país. Na área vizinha à portaria do condomínio, hoje funciona um complexo de lazer, cultura e gastronomia, chamado Vila do Barão. No local, aberto ao público, há atrações como a Fazendinha do Barão, com animais como pônei, mini boi, porcos e até lhama. Ao lado, funciona a peixaria Barra do Mangaraí, que comercializa tilápias frescas do criadouro local e alguns produtos da região.
Barão do Império, Vaz Desenvolvimento Imobiliário
No andar térreo do casarão foi desenvolvido o projeto do Bistrô do Barão pelo artista plástico Mauro Tacchetto Crédito: Vaz Desenvolvimento/Divulgação
Há ainda o casarão centenário, revitalizado recentemente com arquitetura preservada. O casarão histórico tem origem no início do século XIX e foi berço de Afonso Cláudio de Freitas Rosa, o primeiro governador do Espírito Santo, nascido no local em 2 de agosto de 1859.
No andar térreo, foi desenvolvido o projeto do Bistrô do Barão pelo artista plástico Mauro Tacchetto, mantendo o estilo arquitetônico da época e ambientação com influência da Art Nouveau. Já no andar superior, funciona o estande de vendas do condomínio Fazenda Barão do Império.

Alphaville lança novo condomínio em Guarapari

Alphaville Três Praias Reserva da Mata
O Alphaville Três Praias Reserva da Mata terá 83 lotes residenciais Crédito: Alphaville/Divulgação
E falando em loteamentos, outro lançamento de alto padrão é o do Alphaville Três Praias Reserva da Mata, em Guarapari. Este será o último projeto da marca no complexo Três Praias e vai contar com 83 lotes residenciais a partir de 441m² em uma área de mais de 115 mil m² e fornecerá caminho para a trilha ecológica projetada pela empresa que dá acesso às praias do Morcego, Três Praias e Boião.
Com mais de 3,5 mil m² de área total destinada para lazer, o Alphaville Três Praias Reservas da Mata terá quadra de beach tennis, bicicletário, piscina com borda infinita, espaço gourmet, playground e espaço para eventos ao ar livre.
Alphaville Três Praias Reserva da Mata
O empreendimento terá mais de 38 mil m² de área para preservação ambiental Crédito: Alphaville/Divulgação
O empreendimento terá mais de 38 mil m² de área para preservação ambiental, além de um território de mais de 46 mil m² de espaços verdes totais. O projeto contará com totem para recargas de carros elétricos e placa solar para a geração de energia e aquecimento de água.

MAIS EM METRO QUADRADO

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Karine Nobre

A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

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