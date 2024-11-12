Obras mais industrializadas e menos artesanais: o futuro da construção civil no ES

Douglas Vaz, presidente do Sinduscon: "Teremos uma construção mais enxuta e rápida" Crédito: Sinduscon

*Com a colaboração de Andréia Pegoretti

A construção civil ruma para um futuro mais industrializado e menos artesanal. Com mais automação nos canteiros e recursos tecnológicos jogando a favor, o setor tende a acelerar a entrega das obras e a reduzir custos.

A perspectiva otimista, baseada em projeções das novas soluções inovadoras, foi feita pelo presidente do Sindicato da Indústria da Construção no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Douglas Vaz, durante comemoração dos 90 anos da entidade. Na ocasião, o dirigente também falou sobre os desafios do segmento para alcançar esses impulsos.

"A industrialização na construção civil tem como objetivo aumentar a produtividade, reduzir custos, otimizar processos e manter o padrão de qualidade. A falta de mão de obra especializada e a tributação mais alta em relação ao sistema convencional são alguns dos principais empecilhos para modernizar a produtividade nos dias atuais", afirmou Douglas.

No entanto, complementou o dirigente, a reforma tributária pode fomentar de forma significativa a industrialização da construção civil no Brasil. As novas regras preveem que a construção off-site (fora do canteiro), hoje com um custo mais elevado, terá o mesmo peso tributário que a construção dentro do canteiro de obra.

As eventuais modificações na lei prometem mudar os sistemas construtivos usados no Brasil. “Teremos uma construção mais enxuta e rápida”, disse Douglas.

Feitos para celebrar

Enquanto as novas regras são ainda fortes esperanças para o futuro, o setor se reúne para celebrar os marcos do presente e do passado. O encontro que festejou os 90 anos do sindicato patronal foi realizado na noite do último dia 7 de novembro, reunindo associados e gestores públicos.

Fundado em 1934, por um pequeno grupo de construtores liderados à época por Aurélio Porto, o Sinduscon no Espírito Santo está entre os três mais antigos do país do segmento.

Reconhecimento nacional

Presente no evento, o vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Eduardo Aroeira, ressaltou os anos de história da entidade.

Eduardo Aroeira (à esquerda), ao lado de Douglas Vaz e Álvaro Duboc, secretário de Estado de Economia e Planejamento Crédito: Sinduscon

“Venho de Brasília, uma cidade que tem 64 anos. O Sinduscon Espírito Santo faz 90 anos. Olha a importância da entidade para tão longa história. Os Sinduscons têm desempenham papel fundamental no desenvolvimento das cidades. Parabéns ao trabalho de destaque que o Sinduscon Espírito Santo está fazendo”, ressaltou Aroeira.

Noite de premiações

A noite de festa, no Le Buffet Master, contou com a entrega do Prêmio Construir, criado neste ano com o objetivo de valorizar, reconhecer e premiar os profissionais, as empresas e as instituições que atuam na indústria da construção civil no Estado.

Evento do Sinduscon também reconheceu vencedores do Prêmio Construir Crédito: Sinduscon

Na categoria “Trabalhador”, o premiado foi Neild José Henrique, da AMG Engenharia. Já na na categoria “Fornecedor da Construção Civil”, o prêmio foi para RDG Aços do Brasil, representada pelo presidente do grupo, Ronaldo Campo. Na categoria “Empresa da Construção Civil”, a premiada foi a Grand Construtora e Incorporadora. Quem recebeu o prêmio foi o presidente da empresa, Rodrigo Barbosa.

O Seconci-ES (Serviço Social da Indústria da Construção) foi quem conquistou o prêmio na categoria “Instituição Pública ou Privada”. E o “Líder Empresarial da Construção Civil 2024” teve como campeã a empresária Rubia Zanelato, da Kemp Construtora.

Livro rememora a história da entidade

Na solenidade, também foi apresentado o livro "90 anos Sinduscon Espírito Santo". Osmir da Rocha Pimentel, João Luiz de Menezes Tovar, Cezar Villar de Melo, José Eduardo Kossatz de Berredo, Aristóteles Passos Costa Neto e Paulo Baraona, ex-presidentes da entidade, foram homenageados com um exemplar da publicação.

Ex-presidentes receberam o livro que a conta a trajetória de nove décadas do Sinduscon Crédito: Sinduscon

Todos os associados vão receber um exemplar do livro, que já está disponível para download no site do Sinduscon-ES. Acesse

Corrida e feira também marcam 90 anos

Além dessas comemorações, as atividades em torno dos 90 anos Sinduscon-ES incluíram a realização da ES Construção Brasil, uma feira que passa a fazer parte do calendário anual de eventos do setor e a ConstrRunner, uma corrida que acontece no próximo domingo (17).

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