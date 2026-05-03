Astrologia

4 banhos de proteção para fazer em maio

Veja como práticas simples podem auxiliar na limpeza energética, equilíbrio e bem-estar emocional
Portal Edicase

Publicado em 03 de Maio de 2026 às 12:54

Os banhos com ervas são aliados poderosos para acalmar a mente, trazer proteção e abrir caminhos (Imagem: Cora Mueller | Shutterstock)
Os banhos com ervas são aliados poderosos para acalmar a mente, trazer proteção e abrir caminhos (Imagem: Cora Mueller | Shutterstock)
Maio trará uma energia de limpeza emocional e fortalecimento espiritual. Será um período ideal para cuidar da sua vibração, afastar cargas negativas e reforçar a proteção energética. Os banhos são aliados poderosos nesse processo — simples, acessíveis e cheios de intenção. Antes de tudo, lembre-se: o mais importante é a sua intenção. Faça o banho com calma, mentalizando proteção, equilíbrio e paz.
A seguir, confira banhos de proteção para fazer em maio!

1. Banho de alecrim e manjericão (proteção e vitalidade)

Esse banho é perfeito para renovar as energias e afastar inveja e cansaço espiritual.

Materiais

  • 1 l de água
  • 1 punhado de alecrim
  • 1 punhado de manjericão

Como fazer

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione o alecrim e o manjericão. Deixe em infusão por alguns minutos, coe e espere amornar. Após o banho higiênico, jogue do pescoço para baixo, mentalizando uma luz protetora ao seu redor.

2. Banho de arruda (proteção contra energias negativas)

A arruda é conhecida por seu forte poder de limpeza espiritual .

Materiais

  • 1 l de água
  • Algumas folhas de arruda

Como fazer

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione algumas folhas de arruda. Deixe descansar, coe e utilize após o banho normal. Ao jogar a água, imagine toda a energia negativa sendo dissolvida e indo embora.
O banho de camomila e lavanda ajuda a acalmar a mente e trazer equilíbrio emocional em momentos de tensão e sensibilidade (Imagem: spiegel_ka | Shutterstock)
O banho de camomila e lavanda ajuda a acalmar a mente e trazer equilíbrio emocional em momentos de tensão e sensibilidade (Imagem: spiegel_ka | Shutterstock)

3. Banho de camomila e lavanda (acalmar e proteger emocionalmente)

Ideal para momentos de ansiedade, tensão e sensibilidade emocional.

Materiais

  • Água
  • Camomila
  • Lavanda

Como fazer

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione a camomila e a lavanda. Deixe em infusão por alguns minutos. Após esfriar, despeje no corpo, do pescoço para baixo, mentalizando tranquilidade, acolhimento e proteção emocional.

4. Banho de folhas de louro (proteção e abertura de caminhos)

Além de proteger, esse banho ajuda a fortalecer sua energia pessoal.

Materiais

  • Água
  • Folhas de louro

Como fazer

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o louro e desligue o fogo. Coe e espere amornar. Após o banho higiênico, jogue do pescoço para baixo, mentalizando caminhos abertos, segurança e boas oportunidades chegando até você.

