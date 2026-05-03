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Córrego do Senador

Suspeito de furtar residências na zona rural de Colatina é preso

Moradores flagraram os furtos e abordarem o homem no memento em que ele tentava fugir

Publicado em 03 de Maio de 2026 às 12:02

Thaiz Lepaus

Thaiz Lepaus

Publicado em 

03 mai 2026 às 12:02

Um homem de 55 anos foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de (CDP) de Colatina no sábado (2) após ser flagrado por moradores furtando residências no Córrego do Senador, zona rural do município. 



Segundo informações da Polícia Militar (PM), o homem foi detido por residentes da região após sofrer uma queda de motocicleta durante a fuga.


 Eles relataram à Polícia que viram o suspeito no momento em que ele entrou em uma casa para realizar o furto e que, na mesma data, invadiu outra residência, fugindo por uma área de mata logo em seguida.


Também de acordo com a PM, a motocicleta utilizada pelo suspeito estava com a placa adulterada para dificultar a identificação.


Após a queda da moto, o suspeito precisou ser encaminhado ao Hospital Sílvio Avidos, sendo posteriormente levado à  delegacia. Depois, foi encaminhado ao CDP, onde permanece até o momento.

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