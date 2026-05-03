Almoço de domingo: 9 receitas com frutos do mar para surpreender

Os frutos do mar são uma excelente escolha para preparar um almoço de domingo em família. Versáteis e saborosos, eles permitem criar pratos sofisticados e ao mesmo tempo reconfortantes, trazendo um toque especial à refeição. Além de serem ricos em nutrientes e leves para o estômago, combinam perfeitamente com acompanhamentos frescos e coloridos, como saladas e massas.
Abaixo, confira 9 receitas com frutos do mar para o almoço de domingo!
1. Risoto de camarão
Ingredientes
- 300 g de camarão rosa limpo
- Suco de 1/2 limão
- 1 dente de alho descascado e picado
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 xícaras de chá de arroz arbóreo
- 200 ml de vinho branco seco
- 1 l de caldo de legumes quente
- 1 colher de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o camarão e tempere com sal, suco de limão e alho. Reserve. Em uma panela antiaderente, coloque 2 colheres de sopa de azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os camarões e doure. Após, retire-os da panela e reserve.
Na mesma panela, coloque o restante do azeite de oliva e aqueça. Junte a cebola e refogue por 2 minutos. Acrescente o arroz arbóreo e misture. Coloque o vinho branco e mexa até evaporar. Aos poucos, adicione o caldo de legumes, uma concha por vez, mexendo sempre antes de adicionar. Quando o arroz estiver al dente , coloque os camarões, a manteiga e o queijo parmesão ralado e misture. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.
2. Paella de frutos do mar
Ingredientes
- 200 g de camarão limpo
- 200 g de lula em anéis
- 200 g de mexilhão limpo
- 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras
- 1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em tiras
- 1 xícara de chá de ervilha fresca
- 2 xícaras de chá de arroz bomba
- 4 xícaras de chá de caldo de peixe
- 1 colher de chá de açafrão
- 1/2 colher de chá de páprica defumada
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1 cebola descascada e picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira grande, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo baixo para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue até ficarem transparentes. Acrescente o arroz e refogue por mais 2 minutos. Junte o tomate, o açafrão, a páprica defumada, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Acrescente o caldo de peixe.
Quando começar a ferver, reduza o fogo e cozinhe por mais 10 minutos. Distribua o camarão, a lula e o mexilhão sobre o arroz. Junte a ervilha e os pimentões e cozinhe por mais 10 minutos, sem mexer, até que o arroz esteja macio e os frutos do mar cozidos. Se necessário, coloque mais caldo de peixe. Retire do fogo, cubra com um pano de prato limpo e deixe descansar por 10 minutos. Sirva em seguida.
3. Casquinha de siri
Ingredientes
- 500 g de carne de siri desfiada
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 pimentão verde sem sementes e picado
- 2 tomates sem pele, sem sementes e picados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 xícara de chá de leite de coco
- 2 colheres de sopa de coentro picado
- 2 colheres de sopa de farinha de rosca
- Suco de 1 limão
- Queijo parmesão ralado para gratinar
- Sal, pimenta-do-reino moída e molho de pimenta a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e o pimentão verde e refogue até ficarem macios. Acrescente a carne de siri e os tomates e cozinhe até a carne ficar firme. Tempere com sal, pimenta-do-reino, molho de pimenta e suco de limão. Junte o leite de coco e cozinhe até começar a secar. Por último, coloque o coentro e desligue o fogo. Disponha a mistura em conchas de siri. Polvilhe com farinha de rosca e queijo parmesão. Coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.
4. Espaguete com polvo
Ingredientes
- 1 1/2 kg de polvo limpo
- 5 dentes de alho descascados e cortados em lâminas
- 200 ml de água
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de manteiga
- 500 g de espaguete
- 1 cebola descascada e picada
- 50 ml de vinho branco seco
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsinha picada para decorar
- Água para cozinhar o espaguete
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, coloque o polvo, a cebola, o sal, a pimenta-do-reino moída e 200 ml de água. Leve ao fogo médio para cozinhar por 7 minutos após pegar pressão. Depois, desligue o fogo e aguarde a pressão sair.
Abra a panela, transfira o polvo para um recipiente e aguarde esfriar. Enquanto isso, encha uma panela com água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione uma colher de sopa de sal e o espaguete. Cozinhe até ficar al dente . Desligue o fogo, escorra a água e reserve o espaguete.
Com a ajuda de uma faca, corte o polvo em pedaços pequenos e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Junte o alho e doure levemente. Acrescente os pedaços de polvo e refogue por mais 1 minuto. Adicione o vinho branco seco e cozinhe até evaporar. Por último, coloque o espaguete cozido e misture. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.
5. Mexilhão ao vinho branco
Ingredientes
- 1 kg de mexilhão limpo
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 1 cebola descascada e picada
- 1 xícara de chá de vinho branco seco
- 1/2 xícara de chá de salsinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o mexilhão e misture. Junte o vinho branco, tampe a panela e cozinhe até que o mexilhão abra. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.
6. Salada de frutos do mar
Ingredientes
- 300 g de camarão limpo
- 300 g de lula em anéis
- 300 g de polvo cozido e picado
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1/2 cebola-roxa descascada e fatiada
- 1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras finas
- 1/2 pimentão amarelo sem sementes e cortado em tiras finas
- Suco de 1 limão
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em duas panelas diferentes, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Coloque o camarão e a lula em cada uma e cozinhe por 2 minutos. Após, escorra a água e disponha os frutos do mar em um recipiente. Acrescente o polvo cozido, o tomate, a cebola-roxa e os pimentões e mexa para incorporar. Tempere com suco de limão, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Finalize com salsinha picada e leve à geladeira por 30 minutos. Sirva em seguida.
7. Lagosta gratinada com alho e limão
Ingredientes
- 2 caudas de lagosta grandes
- 3 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de azeite
- 3 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1 colher de chá de raspas de limão
- 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
- 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Com uma tesoura de cozinha, corte a parte superior das caudas de lagosta no sentido do comprimento. Afaste a casca com cuidado e solte a carne, mantendo-a presa na base. Coloque a carne sobre a casca para ficar aparente. Tempere a lagosta com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e raspas de limão. Reserve por 10 minutos.
Em uma frigideira, aqueça a manteiga com o azeite em fogo baixo. Adicione o alho e refogue até perfumar, sem deixar dourar demais. Acrescente a salsinha e misture bem. Desligue o fogo. Disponha as caudas de lagosta em uma assadeira. Espalhe a mistura de manteiga temperada sobre a carne. Polvilhe com os queijos. Leve ao forno preaquecido a 220 °C por cerca de 12 a 15 minutos, até a carne ficar macia e os queijos dourarem. Retire do forno e sirva em seguida.
8. Lula ao molho rústico
Ingredientes
- 500 g de lula limpa cortada em anéis
- 1 xícara de chá de tomate pelado
- 1 xícara de chá de cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 colher de sopa de extrato de tomate
- 1 folha de louro
- 1 colher de chá de açúcar
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Coloque a cebola e refogue até ficar levemente dourada e macia. Acrescente o alho e mexa até liberar aroma. Adicione o tomate e misture bem, amassando levemente para formar um molho mais rústico. Incorpore o extrato de tomate, a páprica doce, a folha de louro e o açúcar, mexendo até o molho ficar homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe cozinhar por alguns minutos, até começar a encorpar. Acrescente a lula e misture bem para envolver no molho. Cozinhe em fogo médio por cerca de 5 a 8 minutos, mexendo ocasionalmente, até a lula ficar macia e bem cozida. Finalize com a salsinha e misture delicadamente. Retire a folha de louro e sirva em seguida.
9. Torta de camarão
Ingredientes
Recheio
- 500 g de camarão limpo
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 tomates sem sementes e picados
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 1/2 xícara de chá de requeijão
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Massa
- 3 ovos
- 2 xícaras de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de azeite
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 colher de chá de sal
- Azeite para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Recheio
Em uma tigela, tempere o camarão com sal e pimenta-do-reino. Reserve por 10 minutos. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até murchar. Adicione o alho e misture até perfumar. Acrescente os tomates e cozinhe até começarem a desmanchar. Junte o molho de tomate e o milho-verde. Misture bem. Adicione o camarão e cozinhe em fogo médio até mudar de cor e ficar macio. Desligue o fogo, misture o requeijão e o cheiro-verde. Reserve até esfriar.
Massa
No liquidificador, bata os ovos, o leite, o azeite, a farinha de trigo, o queijo parmesão e o sal até ficar homogêneo. Acrescente o fermento químico em pó e misture delicadamente com uma colher. Em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo, espalhe metade da massa. Distribua o recheio de camarão por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 45 minutos, até dourar e firmar. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.