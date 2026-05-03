Acidente entre carro e moto mata uma pessoa na BR-101, em Fundão

Um acidente entre um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa morta na BR-101, em Fundão, no final da tarde de sábado (2). Segundo o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, a ocorrência foi registrada no quilômetro 232 da rodovia federal.
“Para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da PRF e Samu, Polícia Científica e IML. O trânsito no local chegou a fluir em sistema pare e siga, sendo totalmente liberado às 21h50.”
Na manhã deste domingo, o km 237 da BR 101 foi interditado pela Polícia Rodoviária Federal, para retirada de um dos veículos acidentados.