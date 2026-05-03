Com hematomas pelo corpo, homem é encontrado morto em apartamento em Vila Velha

Atualização
Após a publicação da matéria, a Polícia Civil informou que o companheiro da vítima foi preso (leia aqui).
Um homem de 61 anos foi encontrado morto dentro do próprio apartamento, no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, na tarde de sábado (2). A vítima, identificada como Jarbas Guedes Batista, tinha um corte superficial na cabeça, além de hematomas no pescoço, nos braços e na mão esquerda.
Foi o companheiro de Jarbas quem autorizou a entrada da Polícia Militar. Ele não soube explicar com clareza o que aconteceu. “Diante das circunstâncias e dos sinais constatados, a guarnição acionou a Polícia Científica e Polícia Civil."
Na manhã de domingo (3), a Polícia Civil informou que nenhum suspeito havia sido detido e que o caso seguia em investigação. No início da tarde, no entanto, a corporação divulgou que o companheiro de Jarbas, João Paulo da Silva Ribeiro. de 35 anos, foi preso suspeito de cometer o crime após a perícia identificar que as lesões era incompatíveis com morte natural.
Ainda segundo a polícia, mais detalhes sobre o assassinato serão repassados durante atendimento na manhã de segunda-feira (04), no DEHPP.
Com informações de Diony SIlva, da TV Gazeta