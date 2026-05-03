Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Indícios de homicídio

Com hematomas pelo corpo, homem é encontrado morto em apartamento em Vila Velha

Vítima tinha corte na cabeça e marcas no pescoço, braços e mão esquerda; morte é investigada pela Polícia Civil

Publicado em 03 de Maio de 2026 às 10:29

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

03 mai 2026 às 10:29
Homem de 61 anos foi encontrado morto dentro de apartamento em Vila Velha Acervo pessoal

Atualização

10/05/2026

Após a publicação da matéria, a Polícia Civil informou que o companheiro da vítima foi preso (leia aqui).

Um homem de 61 anos foi encontrado morto dentro do próprio apartamento, no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, na tarde de sábado (2). A vítima, identificada como Jarbas Guedes Batista, tinha um corte superficial na cabeça, além de hematomas no pescoço, nos braços e na mão esquerda.


Foi o companheiro de Jarbas quem autorizou a entrada da Polícia Militar. Ele não soube explicar com clareza o que aconteceu. “Diante das circunstâncias e dos sinais constatados, a guarnição acionou a Polícia Científica e Polícia Civil."


Na manhã de domingo (3), a Polícia Civil informou que nenhum suspeito havia sido detido e que o caso seguia em investigação. No início da tarde, no entanto, a corporação divulgou que o companheiro de Jarbas, João Paulo da Silva Ribeiro. de 35 anos, foi preso suspeito de cometer o crime após a perícia identificar que as lesões era incompatíveis com morte natural.


Ainda segundo a polícia, mais detalhes sobre o assassinato serão repassados durante atendimento na manhã de segunda-feira (04), no DEHPP.


Com informações de Diony SIlva, da TV Gazeta

Veja Também 

Imagem de destaque

Jovem confessa homicídio após mãe ser sequestrada por criminosos em Cariacica

Imagem de destaque

Duas pessoas são presas com carro que havia sido roubado no Sul do ES

Presídio de Xuri, em Vila Velha

Preso por descumprir medida protetiva é assassinado em presídio de Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Morte Vila Velha Coqueiral de Itaparica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serra x Vilavelhense, pela Copa Espírito Santo 2026
Vilavelhense vira, derrota o Serra e entra no G-4 da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
Dia das Mães: como surgiu a comemoração no Brasil e por que a data varia no mundo
Alemão do Forró faz desabafo após ônibus da produção ser alvo de tentativa de roubo
Alemão do Forró faz desabafo após ônibus de sua equipe ser alvo de tentativa de furto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados