Lições que podemos tirar de um álbum de figurinhas

Nos últimos dias, começaram a ser vendidos os álbuns e as figurinhas da Copa do Mundo 2026. Milhares de pais e mães retornam ao tempo de criança, lembrando da época em que colecionavam, jogavam bafo (à brinca ou à vera) e faziam trocas.





Aqueles que eram crianças e adolescentes nos anos 70, 80 e 90 também lembram a demora que era para conseguir uma determinada figurinha e de todo o processo de conseguir o dinheiro, ir à banca, comprar o pacotinho, abrir e... ver que tinham 5 figurinhas repetidas daquele jogador menos conhecido de uma seleção sem expressividade no futebol. Isso obrigava aquela geração a lidar com a frustração e o sentimento de ter que esperar o próximo pacotinho para tentar novamente.





Do ponto de vista educacional, principalmente na área da Matemática, os álbuns de figurinhas ampliam diversos conceitos aprendidos na escola: de antecessor e sucessor, par e ímpar, contagem, leitura de números, adição, subtração etc., enfim, praticamente todo o conteúdo do Ensino Fundamental I.