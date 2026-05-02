Duas pessoas são presas com carro que havia sido roubado no Sul do ES

Um homem e uma mulher foram presos após serem encontrados com um carro que havia sido roubado. A prisão ocorreu na manhã deste sábado (2), na zona rural de Alegre, na região do distrito do Café, no Sul do Espírito Santo.
Durante a abordagem, os militares encontraram com o suspeito uma munição calibre .38. Ele confessou ter dispensado a arma no mato, que foi localizada posteriormente com mais duas munições. Além disso, três celulares foram encontrados dentro do veículo. Em consulta ao sistema, foi verificado que o suspeito estava foragido do sistema prisional desde fevereiro deste ano.
De acordo com a Polícia Militar (PM), o veículo encontrado havia sido roubado na madrugada de quinta-feira (30), na zona rural de São José do Calçado, quando a vítima, um homem de 68 anos, parou seu veículo na rodovia ES-181. Nesse momento, foi surpreendido por dois indivíduos armados que estavam em uma motocicleta.
Sob ameaça, o idoso foi obrigado a continuar dirigindo o carro, um GM Onix, até o distrito de São Benedito. Em seguida, foi retirado do veículo e abandonado na localidade de Alto da Serra, após ser agredido com coronhadas na cabeça. Os suspeitos fugiram levando o automóvel, cerca de R$ 2 mil em dinheiro e um aparelho celular. Mesmo ferida, a vítima conseguiu caminhar até uma comunidade próxima em busca de ajuda e foi levada ao hospital.
Diante dos fatos, os dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Alegre, juntamente com o veículo recuperado e o material apreendido.