Duas pessoas são presas com carro que havia sido roubado no Sul do ES

De acordo com a Polícia Militar (PM), o veículo encontrado havia sido roubado na madrugada de quinta-feira (30), na zona rural de São José do Calçado, quando a vítima, um homem de 68 anos, parou seu veículo na rodovia ES-181. Nesse momento, foi surpreendido por dois indivíduos armados que estavam em uma motocicleta.





Sob ameaça, o idoso foi obrigado a continuar dirigindo o carro, um GM Onix, até o distrito de São Benedito. Em seguida, foi retirado do veículo e abandonado na localidade de Alto da Serra, após ser agredido com coronhadas na cabeça. Os suspeitos fugiram levando o automóvel, cerca de R$ 2 mil em dinheiro e um aparelho celular. Mesmo ferida, a vítima conseguiu caminhar até uma comunidade próxima em busca de ajuda e foi levada ao hospital.