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ES registra o menor número de homicídios nos últimos 30 anos para o mês de abril

O desempenho também representa o segundo melhor resultado entre todos os meses da série, ficando atrás apenas de junho de 2024, quando foram registrados 41 casos

Publicado em 01 de Maio de 2026 às 15:57

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

01 mai 2026 às 15:57
O Estado registrou o mês de abril com o menor número de homicídios dos últimos 30 anos
O Estado registrou o mês de abril com o menor número de homicídios dos últimos 30 anos Divulgação/Governo do ES

O Espírito Santo terminou o mês de abril com 44 homicídios registrados, alcançando o menor número para o período nos últimos 30 anos e o melhor resultado da série histórica desde 1996. O desempenho também representa o segundo melhor resultado entre todos os meses da série, ficando atrás apenas de junho de 2024, quando foram registrados 41 casos. As informações são da Secretaria de Segurança Pública.


No acumulado do primeiro quadrimestre, o Espírito Santo também registra o melhor resultado da série histórica, com 257 homicídios, contra 268 no mesmo período de 2025, o que representa uma redução de 4,1%.

Entre as regiões, o destaque segue sendo a Região Sul, com redução expressiva de 42,3% nos homicídios, além das quedas registradas nas regiões Norte (3,2%) e Noroeste (8,9%). A Região Metropolitana apresentou um dos melhores desempenhos da história para o período, com 17 casos registrados em abril. Já a Região Serrana apresentou aumento de cinco casos e permanece como ponto de atenção para as forças de segurança.

Redução de feminicídios

Outro dado relevante é a redução dos feminicídios no Espírito Santo. No acumulado de janeiro a abril deste ano, houve queda de 38,5% em comparação com o mesmo período de 2025, sendo 8 casos em 2026 e 13 no ano passado.

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