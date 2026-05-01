ES registra o menor número de homicídios nos últimos 30 anos para o mês de abril

O Espírito Santo terminou o mês de abril com 44 homicídios registrados, alcançando o menor número para o período nos últimos 30 anos e o melhor resultado da série histórica desde 1996. O desempenho também representa o segundo melhor resultado entre todos os meses da série, ficando atrás apenas de junho de 2024, quando foram registrados 41 casos. As informações são da Secretaria de Segurança Pública.





No acumulado do primeiro quadrimestre, o Espírito Santo também registra o melhor resultado da série histórica, com 257 homicídios, contra 268 no mesmo período de 2025, o que representa uma redução de 4,1%.



Entre as regiões, o destaque segue sendo a Região Sul, com redução expressiva de 42,3% nos homicídios, além das quedas registradas nas regiões Norte (3,2%) e Noroeste (8,9%). A Região Metropolitana apresentou um dos melhores desempenhos da história para o período, com 17 casos registrados em abril. Já a Região Serrana apresentou aumento de cinco casos e permanece como ponto de atenção para as forças de segurança.

