Menino de 11 anos é baleado enquanto brincava em praça de Linhares
Um menino de 11 anos foi baleado enquanto brincava em uma pracinha no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na terça-feira (16). Segundo informações apuradas pelo repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, a criança estava na companhia de outros amigos quando foi surpreendida pelo tiro, que atingiu a perna dela. O garoto foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois liberado.
De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, da Polícia Civil de Linhares, o caso está sendo apurado por meio de depoimentos do menino, de testemunhas e familiares da criança. A população pode ajudar nas investigações através do Disque-Denúncia, pelo telefone 181. O anonimato é garantido.