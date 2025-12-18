A Gazeta - Agora

Menino de 11 anos é baleado enquanto brincava em praça de Linhares

Publicado em 18/12/2025 às 13h34
Pracinha onde caso aconteceu, no bairro Nova Esperança, em Linhares Crédito: Alberto Costa

Um menino de 11 anos foi baleado enquanto brincava em uma pracinha no bairro Nova Esperança, em Linharesno Norte do Espírito Santo, na terça-feira (16). Segundo informações apuradas pelo repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, a criança estava na companhia de outros amigos quando foi surpreendida pelo tiro, que atingiu a perna dela. O garoto foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois liberado.

De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, da Polícia Civil de Linhares, o caso está sendo apurado por meio de depoimentos do menino, de testemunhas e familiares da criança. A população pode ajudar nas investigações através do Disque-Denúncia, pelo telefone 181. O anonimato é garantido.

