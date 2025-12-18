Menino de 11 anos é baleado enquanto brincava em praça de Linhares

Um menino de 11 anos foi baleado enquanto brincava em uma pracinha no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na terça-feira (16). Segundo informações apuradas pelo repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, a criança estava na companhia de outros amigos quando foi surpreendida pelo tiro, que atingiu a perna dela. O garoto foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois liberado.