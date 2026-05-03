Coqueiral de Itaparica

Homem é preso suspeito de matar companheiro dentro de apartamento em Vila Velha

Foi João Paulo da Silva Ribeiro quem deixou que policiais militares entrassem no local, entretanto, não conseguiu explicar o que provocou a morte de Jarbas Guedes

Publicado em 03 de Maio de 2026 às 13:21

Caroline Freitas

Homem de 61 anos foi encontrado morto dentro de apartamento em Vila Velha

Um homem de 35 anos, identificado como João Paulo da Silva Ribeiro, foi preso suspeito de assassinar o companheiro, Jarbas Guedes Batista, de 61 anos, no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha.


Jarbas foi encontrado morto dentro do próprio apartamento, no final da tarde de sábado (2). Ele tinha um ferimento na cabeça e hematomas espalhados pelo corpo. Foi João Paulo quem deixou que policiais militares entrassem no local, entretanto, não conseguiu explicar o que provocou a morte de Jarbas.


Uma familiar de Jarbas relatou, em entrevista ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, que João Paulo a procurou após a morte do idoso, informando que havia ido tomar um banho, e que, ao retornar, encontrou o companheiro caído, insistindo que ele havia passado mal.


Mas, lá dentro, os policiais e peritos encontraram sinais claros de violência no rosto, no pescoço e nos braços da vítima. Pelos hematomas e pelo estado do corpo, a suspeita é de que Jarbas já estava morto desde sexta-feira (1º).


Além das marcas no corpo de Jarbas, a polícia encontrou vestígios de sangue na lavanderia e na cozinha, e João Paulo, que estava morando com Jarbas, apresentou versões diferentes sobre o que tinha acontecido no local. 

Pasta com cartões e documentos

Ainda de acordo com uma parente da vítima, os policiais encontraram com João uma pasta com cartões de crédito e documentos da vítima.


João foi preso em flagrante, ainda no sábado (2), mas só teve a prisão confirmada pela Polícia Civil no início da tarde deste domingo (3). “A perícia da PCIES identificou lesões incompatíveis com morte natural ainda no local.”


Mais detalhes sobre o caso serão divulgados à imprensa na manhã de segunda-feira (4).







homicídio Assassinato Coqueiral de Itaparica Vila Velha
