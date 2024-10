Empreendimento na Serra terá chácaras de montanha com clube de lazer

Rancho Calogi tem 865 mil metros quadrados, sendo que mais de 600 mil são áreas de preservação de mata nativa da região. Crédito: Divulgação

O distrito de Calogi, localizado ao Norte, na Serra, vai receber o lançamento de um empreendimento com foco na “vida rural” com todas as facilidades de um condomínio de alto padrão. Localizado entre Serra e Santa Leopoldina, a poucos minutos de Vitória, o Rancho Calogi vai contar com 42 chácaras de 20 mil metros quadrados.



O projeto é da RC3 Empreendimentos e Archer em parceria com a empresa capixaba Pixerama, responsável pelo desenvolvimento de marketing e tecnologia do lançamento. O lançamento tem 865 mil metros quadrados, sendo que mais de 600 mil são áreas de preservação de mata nativa da região.

Segundo o sócio da Pixerama, Thiago Setúbal, o morador de uma chácara no Rancho Calogi será um proprietário rural. A intenção é trazer o conceito de comunidade rural, no qual os residentes vão cuidar e preservar a natureza local.

O rancho terá um espaço de lazer, denominado Clube de Montanha, com dois pavimentos. Crédito: Divulgação

“O diferencial do Rancho Calogi em relação aos outros projetos imobiliários de montanha é justamente a abundância do espaço e a gestão coletiva, que será realizada por um Associação de Proprietários. O objetivo é cuidar do patrimônio natural belíssimo que será deixado para as futuras gerações”, conta.

O rancho terá um espaço de lazer, denominado Clube de Montanha, com dois pavimentos. No primeiro andar, térreo, há deck com acesso à jardim e lago, varanda gourmet, jacuzzi coberta e aquecida, academia, spa com áreas de descanso, banheiros e fireplace. Já no andar superior tem salão social, lounge bar, cozinha multiuso e pub com salão de jogos.

A propriedade, localizada a 500 metros acima do mar, conta com quatro lagos, mirante com deck panorâmico, entre outras atrações. Crédito: Divulgação

Além disso, a propriedade, localizada a 500 metros acima do mar, conta com quatro lagos, mirante com deck panorâmico, quadras de beach tennis e society, trilhas na mata, horta comunitária, espaço de convivência ao ar livre, adega no lago, gastronomia entre outras comodidades.

Corretoras querem cargos de gestão, mas ainda enfrentam obstáculos

Corretoras de imóveis têm a percepção de que a liderança é majoritariamente feminina . Crédito: Shutterstock

Atualmente, 38% das corretoras atuam em cargos de liderança. No entanto, 75% das profissionais enfrentam obstáculos no mercado imobiliário. As principais dificuldades são a conciliação entre vida pessoal e profissional, o machismo na profissão e a diferença de oportunidades para homens e mulheres.

O levantamento foi realizado pelo DataZap, que também apurou que 23% pretende estar em cargos de gestão no futuro e, desse total, a maioria (37%) quer ocupar essas cadeiras entre 6 e 12 meses.

“Entre as corretoras que trabalham em uma empresa, maior parcela delas tem a percepção de que a liderança é majoritariamente feminina e o fato de ter muitas mulheres nessas funções, é um grande incentivo para investirem na carreira de corretora e ocupar altos cargos nas empresas”, afirma Gabriela Domingos, especialista em Inteligência de Mercado no Grupo OLX.

Outro aspecto importante trazido pela pesquisa é a respeito das principais dificuldades enfrentadas pelas corretoras no desempenho da profissão. Mais da metade apontou o recebimento de leads qualificados (63%). As menções incluem também a captação de imóveis (35%) e a concorrência com outros profissionais do setor (34%).

Conexão Vitória-Balneário Camboriú

A corretora Marcella Surlo esteve em Balneário Camboriú para acompanhar o lançamento do prédio que será o mais alto do mundo . Crédito: Divulgação

A cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, é a grande bola da vez do mercado imobiliário. O valor médio do metro quadrado na cidade é o mais alto do país (R$ 13.502 segundo, dados recentes do Índice FipeZap). Atualmente, um pré-lançamento tem lançado, ainda mais, os holofotes para a cidade: o Senna Tower, que promete ser o prédio mais alto do mundo, com 544 metros de altura e 150 pavimentos. E para conhecer um pouco mais desse mercado e os paralelos com Vitória, a Corretora Marcella Surlo esteve por lá na última semana.

Segundo ela, o empreendimento não tem um estande de vendas e os atendimentos são feitos apenas com horário marcado. Ao todo, serão 228 apartamentos com áreas privativas de 297m² a 892m² e o mais alto heliponto do mundo. Haverá ainda uma área de lazer aberta ao público com pista de kart, simuladores de corrida, área para feiras e eventos e o Senna World, memorial em homenagem ao piloto Ayrton Senna.

“Visitar Balneário Camboriú e acompanhar de perto o pré-lançamento desse projeto foi uma oportunidade única. É inspirador ver o mercado imobiliário brasileiro atingir novos patamares e mostrar ao mundo que estamos na vanguarda da arquitetura de luxo e inovação”, conta.

