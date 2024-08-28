Lançamento em Camburi terá sauna com sal do himalaia e décor de escritório francês

O Sand Ocean Front já está com 40% das unidades comercializadas antes do lançamento Crédito: Nazca/Abaurre/Divulgação

Um dos últimos terrenos de frente para a praia de Camburi, em Vitória, vai receber um empreendimento residencial com foco no luxo e bem-estar. Com um valor geral de vendas (VGV) de R$ 126 milhões e metro quadrado de R$ 19,5 mil, o Sand Ocean Front será lançado neste sábado (31) e já está com 40% das unidades vendidas.

Parceria entre Nazca e Construtora Abaurre, o empreendimento traz alguns elementos inéditos ainda no Estado, como uma sauna com parede feita em sal rosa do himalaia e a decoração das áreas comuns feita por um escritório francês especializado em hotéis-boutique.

Unidades serão entregues com infraestrutura para terem uma piscina na varanda Crédito: Nazca/Abaurre/Divulgação

A apresentação do empreendimento para a imprensa aconteceu nesta quarta-feira (28). Ao todo, serão 21 unidades de quatro quartos com suítes de 157,65 metros quadrados (m²) a 333,36m², incluindo apartamentos tipo garden (um deles, inclusive, tem uma área externa de 130m²). As unidades, inclusive, serão entregues com infraestrutura para terem uma piscina na varanda.

O projeto arquitetônico é da DG Projetos Arquitetônicos, com uma fachada escalonada, diferenciando-a do que já existe na orla. Outro destaque fica para o revestimento externo, que permite uma maior ventilação do prédio e unidades mais frescas, segundo adianta o CEO da Nazca, Breno Peixoto.

O paisagismo tem a assinatura de Benedito Abud e a decoração das áreas comuns ficou a cargo da Triptyque Architecture, escritório franco-brasileiro comandado por Guillaume Sibadu e Olivier Raffaëlli, que tem expertise em hotéis-boutique.

Sauna do empreendimento terá uma parede de sal rosa do himalaia Crédito: Nazca/Abaurre/Divulgação

“Buscamos sempre trazer projetos diferentes para os nossos empreendimentos. E a escolha da Triptyque Architecture é uma forma de renovar, pois é um escritório com o qual sempre tivemos o interesse de trabalhar, pois têm uma característica que gostamos muito e usar em nossos empreendimentos, que é entregar o luxo, mas sem exageros”, conta.

Além disso, o empreendimento tem o selo Fitwell, que certifica o bem-estar e a vida saudável considerando critérios como acessibilidade, atividades físicas e espaços verdes, qualidade do ar e iluminação natural.

Loteamentos com obras adiantadas em São Mateus e Nova Venécia Os loteamentos Golden Guriri (São Mateus) e Reserva Privilege (Nova Venécia) da Soma Urbanismo estão com as obras de execução adiantadas, afirma a diretora comercial, Danielli Simões. “Estamos muito satisfeitos com o progresso das obras. O Golden Guriri está em uma etapa importante, e o Reserva Privilege, mesmo em sua fase inicial, já demonstra o nosso compromisso em proporcionar moradias de excelência e com infraestrutura completa”, diz.

MRV tem alta de 96% de vendas no ES e anuncia dois lançamentos

O Giardino do Bali será um dos próximos lançamentos da MRV na Serra Crédito: MRV/Divulgação

A MRV teve um crescimento de 96% no Espírito Santo no primeiro semestre de 2024, se comparado ao mesmo período do ano anterior. E, se depender dos próximos lançamentos, esse número pode crescer, já que um será na Serra (Giardino di Bali, em Jardim Limoeiro) e outro, em Cariacica (Residencial Vila Jade), totalizando 780 novas unidades.

Recentemente, a empresa apresentou o seu primeiro empreendimento da linha Class, o Parkside Residence . “Focada no médio padrão, a Linha Class busca atender a um público que quer dar um passo a mais na realização de seu sonho. Com apartamentos com metragens maiores e uma ampla área de lazer, o lançamento foi um sucesso, com 70 unidades vendidas já no primeiro mês”, conta o gestor comercial no estado, Johann Souza.

Além dos novos empreendimentos, a empresa também investiu mais de R$ 2,4 milhões de reais em obras de urbanização . Dentre elas, execução elevatória de esgoto e construção de rede de drenagem. E também abriu mais 147 novos postos de trabalho diretos e indiretos, além de credenciamento de corretores autônomos.