Morada de Laranjeiras e Ubu crescem em valorização e atraem lançamentos de alto padrão

O Quinta Jatobá esta localizado em Morada de Laranjeiras e terá 26 casas de 3 e 4 suítes. Crédito: Octo Empreendimentos/Divulgação

Com o mercado imobiliário do Espírito Santo em constante expansão, novas áreas para investimento têm chamado a atenção de empresas do setor. Esse é o caso de Morada de Laranjeiras, na Serra, e Ubu, em Anchieta, que têm atraído lançamentos de empreendimentos de alto padrão.



Criado há menos de três décadas, o bairro Morada de Laranjeiras tem se destacado no mercado imobiliário pelo potencial. A configuração, predominantemente de casas residenciais, foi um dos fatores que influenciou a escolha da região para um novo empreendimento de alto padrão de unidades de 3 e 4 suítes.

O condomínio Quinta Jatobá foi lançado na última semana e, das 26, nove já estão comercializadas, conta Bruno Boechat, sócio da Octo Empreendimentos, empresa responsável pelo empreendimento. “O bairro é um dos mais seguros da Serra e a sua valorização tem sido acima da média”, explica.

Detalhe da área de lazer do Quinta Jatobá. Crédito: Octo Empreendimentos/Divulgação

Outro fator que atraiu a ida para o bairro, explica Boechat, foi a demanda por imóveis com um padrão mais elevado. “Morada de Laranjeiras tem predominância de casas de dois e três quartos, mas não há nada no padrão do Quinta Jatobá. No perfil de compradores temos investidores, assim como moradores da Serra no entorno, que estão fazendo um upgrade de moradia; e residentes de Jardim Camburi com negócios na Serra”, pontua.

O empreendimento tem três tipos de casas: Tangará e Tucano, de quatro suítes com duas vagas de garagem e 166 m² de área construída; e a casa Uirapuru de três suítes com duas vagas e 228 m² de área. Outro diferencial é o sistema de geração de energia fotovoltaica individualizada, já instalado para cada uma das casas, atendendo assim parte do consumo diário da residência.

Estrutura de resort

Paradise Ubu Beach Residence, terá seis torres de quatro pavimentos, totalizando 88 unidades . Crédito: Paradise Ubu Beach Residence/Divulgação

Outro lançamento, desta vez em Ubu, um dos balneários mais famosos de Anchieta, é o Paradise Ubu Beach Residence. O empreendimento da construtora Riviera vai contar com seis torres de quatro pavimentos, totalizando 88 unidades de três quartos com suítes (105m²) ou de três suítes (167m²). O lazer tem cerca de 1.200m² e inclui cinema, piscina de borda infinita, espaço pet, salão de jogos, entre outros itens.

“A decisão de investir em Ubu foi impulsionada pelo potencial turístico e pela receptividade da administração local. Além da disponibilidade de grandes terrenos à beira-mar, algo raro em outras regiões”, destaca o diretor da Riviera, Macksandre Boldrini.

Vale destacar que o Paradise Ubu Beach Residence tem previsão de entrega até o final de 2026. "Estamos observando um crescimento significativo na infraestrutura do balneário, como supermercados, restaurantes e serviços, o que beneficia não apenas os futuros residentes, mas toda a comunidade de Ubu", aponta o gestor comercial do empreendimento, Renato Avelar.

Open house para conhecer residênciade luxo em Iriri

Residência de sete quartos foi projetada pelo arquiteto Zanine Filho. Crédito: Divulgação

Anchieta volta ao destaque com o open house de uma uma residência de luxo projetada pelo arquiteto Zanine Filho, no Condomínio Aldeia de Iriri. O evento acontece neste sábado (3/8), às 10h, em Iriri, e está sendo realizado pela corretora Re/Max Mar Azul.

“Ao entrar na luxuosa residência já é possível perceber o equilíbrio perfeito entre natureza e design. São sete quartos, dos quais seis são suítes cuidadosamente planejadas para oferecer conforto máximo e privacidade. Cada espaço é um convite ao relaxamento, com acabamentos de alta qualidade e detalhes que refletem o estilo sofisticado de Zanine Filho”, conta Aderson Denadai, broker e sócio da Re/Max Mar Azul.

No lazer, a piscina e sauna da residência estão voltadas para o mar. “O Open House é uma chance rara de conhecer, em primeira mão, uma propriedade que exemplifica o que há de melhor em termos de luxo, design e localização. Mais do que explorar um imóvel, é a oportunidade de vislumbrar um estilo de vida”, diz.

A Gazeta integra o Saiba mais