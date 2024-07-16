Loteadora vai criar novo bairro planejado em Vila Velha para 70 mil moradores

O novo bairro será construído na região da Rodovia Leste-Oeste Crédito: Isaac Ribeiro

Vila Velha vai receber um dos novos produtos criados pela Vaz Desenvolvimento Imobiliário, em formato de um bairro planejado. O anúncio do futuro lançamento foi adiantado nesta terça-feira (16), pelo CEO da empresa, Douglas Vaz, durante um evento organizado pela loteadora – uma palestra de Marcus Araújo, especialista e futurista do mercado imobiliário.

Ainda sem dar detalhes do empreendimento, Douglas Vaz falou que será um bairro na região da Rodovia Leste-Oeste, que liga Vila Velha a Cariacica, em uma área de 4 milhões de metros quadrados. Futuramente, segundo Douglas, o bairro deverá ter cerca de 77 mil pessoas morando e trabalhando no local. Ainda de acordo com o empresário, a Vaz tem um landbank de R$ 3,5 bilhões, que serão lançados nos próximos dois anos.

O bairro planejado é um dos produtos da empresa, que também vai lançar o mesmo tipo de empreendimento no Mato Grosso, com o nome "Praças Campo Verde", que já está anunciado no site da Vaz Empreendimentos. No entanto, também ainda não há informações sobre esse lançamento, apenas um formulário de inscrições para interessados.

Portal dos Ipês, em Domingos Martins, alcança mais de 70% de vendas O bairro planejado Portal dos Ipês, em Domingos Martins, teve a marca de mais de 70% dos lotes vendidos desde o seu pré-lançamento, realizado em maio deste ano. Com previsão de conclusão até maio de 2026, o Portal dos Ipês visa oferecer uma infraestrutura planejada.

CBL Lotes bate recorde de vendas

A loteadora capixaba CBL alcançou o marco de 232% da meta de vendas no mês de junho, superando as expectativas, segundo o gerente comercial da empresa, Renato Ferreira.