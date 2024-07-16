Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novo mercado

Loteadora vai criar novo bairro planejado em Vila Velha para 70 mil moradores

Projeto ainda a ser lançado faz parte de linha de produtos da Vaz que estreará no Espírito Santo no município canela-verde

Públicado em 

16 jul 2024 às 17:21
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
O novo bairro será construído na região da Rodovia Leste-Oeste Crédito: Isaac Ribeiro
Vila Velha vai receber um dos novos produtos criados pela Vaz Desenvolvimento Imobiliário, em formato de um bairro planejado. O anúncio do futuro lançamento foi adiantado nesta terça-feira (16), pelo CEO da empresa, Douglas Vaz, durante um evento organizado pela loteadora – uma palestra de Marcus Araújo, especialista e futurista do mercado imobiliário.
Ainda sem dar detalhes do empreendimento, Douglas Vaz falou que será um bairro na região da Rodovia Leste-Oeste, que liga Vila Velha a Cariacica, em uma área de 4 milhões de metros quadrados. Futuramente, segundo Douglas, o bairro deverá ter cerca de 77 mil pessoas morando e trabalhando no local. Ainda de acordo com o empresário, a Vaz tem um landbank de R$ 3,5 bilhões, que serão lançados nos próximos dois anos.
O bairro planejado é um dos produtos da empresa, que também vai lançar o mesmo tipo de empreendimento no Mato Grosso, com o nome "Praças Campo Verde", que já está anunciado no site da Vaz Empreendimentos. No entanto, também ainda não há informações sobre esse lançamento, apenas um formulário de inscrições para interessados.

Portal dos Ipês, em Domingos Martins, alcança mais de 70% de vendas

O bairro planejado Portal dos Ipês, em Domingos Martins, teve a marca de mais de 70% dos lotes vendidos desde o seu pré-lançamento, realizado em maio deste ano. Com previsão de conclusão até maio de 2026, o Portal dos Ipês visa oferecer uma infraestrutura planejada.

CBL Lotes bate recorde de vendas

A loteadora capixaba CBL alcançou o marco de 232% da meta de vendas no mês de junho, superando as expectativas, segundo o gerente comercial da empresa, Renato Ferreira.
Os estoques e lançamentos dos empreendimentos presentes nas cidades em que atua, como Aracruz, Ibiraçu, Linhares, Nova Venécia, Colatina, Serra, Vila Velha, Viana, Praia Grande e Cachoeiro de Itapemirim, tiveram resultados positivos, conta. No mês de junho, a CBL Lotes liquidou o estoque do Real Garden, em Colatina, o primeiro empreendimento da CBL Lotes na cidade.

MAIS METRO QUADRADO

Construtora vai lançar mais 4 residenciais de luxo no ES até 2025

Associação com os maiores escritórios de arquitetura do Brasil chega ao ES

Construtora lança o primeiro prédio de luxo de Domingos Martins

Mansão suspensa: cobertura de 862m² na Praia do Canto está à venda por R$ 27 milhões

Construtoras lançam novos conceitos em empreendimentos na Grande Vitória

Karine Nobre

Jornalista em A Gazeta, especializada em carros e imóveis, escrevendo para o caderno de Motor e Hub Imobi

Tópicos Relacionados

Vila Velha Mercado imobiliário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
IRPF 2026: veja como checar dados fornecidos pelas empresas para a declaração
Imagem de destaque
Colegas de PM que matou casal de mulheres no ES podem ser responsabilizados
Imagem de destaque
Soberania industrial: o aço é o alicerce dessa construção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados