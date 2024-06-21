Mansão suspensa: cobertura de 862m² na Praia do Canto está à venda por R$ 27 milhões

O empreendimento está localizado no coração da Praia do Canto Crédito: RS/Divulgação

Uma cobertura duplex de 862m², bem no coração da Praia do Canto, em Vitória, com um valor de venda de R$ 27 milhões. Essa é, atualmente, a cobertura à venda mais cara do Estado, na frente, inclusive, do lançamento recente divulgado pela Metro Quadrado, localizado na Curva da Jurema , que chegou a R$ 17 milhões.

Essa "mansão suspensa" é parte de outro lançamento, que também tem foco na categoria superluxo, que tem crescido no Espírito Santo, com empreendimentos que trabalham a exclusividade, a sofisticação de seus projetos e que oferecem uma experiência diferenciada de moradia.

“Uma cobertura é um produto mais escasso e o tamanho desta, a transforma em algo único, que provavelmente não terá outra na Praia do Canto com essas dimensões. Ela é uma verdadeira mansão suspensa e já temos alguns interessados”, conta Renato Aboudib Sandri, diretor da RS Construtora e Incorporadora, empresa responsável pelo lançamento.

Batizado de 495 Joaquim Lirio Carlos Madeira Residences, o empreendimento foi apresentado à imprensa nesta sexta-feira (21). Em fase de pré-lançamento, ele já tem se destacado no mercado em vendas e reservas, com cerca de 45% de suas unidades comercializadas, segundo Sandri. O perfil de clientes é de empresários, médicos, advogados, sendo a maioria de Vitória, mas também há compradores e interessados do interior e de fora do Estado, de regiões como o Sul da Bahia.

495 Joaquim Lirio Carlos Madeira Residences

“São sempre compradores que têm alguma ligação com o Espírito Santo, de pessoas que saíram daqui e querem voltar futuramente. Esse empreendimento mostra também o crescimento do mercado de luxo, que não vê crise há alguns anos. Para se ter ideia, a operação este ano está 20% superior, em relação ao ano passado”, afirma o diretor-geral da Lopes Consultoria de Imóveis, Marcos Murad.

Para quem não garantir a cobertura, os demais apartamentos têm área privativa de 223m², sendo dois por andar com quatro suítes, infraestrutura que possibilita a instalação de ar-condicionado com sistema tipo VRF, fechadura eletrônica nas portas sociais e de serviço e preparação para instalação de uma varanda gourmet. Além disso, o empreendimento conta com dois apartamentos tipo garden com 281m² de área privativa. Os valores parte de R$ 6 milhões.

O projeto de arquitetura é assinado pelo escritório DG Projetos dos arquitetos Diocelio e Bernardo Grasselli. O projeto de decoração das áreas comuns é da arquiteta paulistana Fernanda Marques e o de paisagismo, do paisagista Sergio Santana.

Construção civil é destaque no ES Como adiantado em Metro Quadrado, a ES Construção Brasil terá toda a cadeia da construção no Estado. A feira acontece de 17 a 19 de julho, no Pavilhão de Carapina, na Serra, e é um dos eventos em comemoração aos 95 anos do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES). A entrada será gratuita. Na programação, alguns destaques serão o Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes; o maestro João Carlos Martins; o ex-lutador de MMA Minotauro e Marcus Araújo, conhecido também como o “mago imobiliário”. “O potencial que tem a cadeia produtiva da construção estará exposto na ES Construção Brasil, uma nova vitrine para quem pensa no futuro da construção, com inovação, sustentabilidade e produtividade”, afirma o presidente do Sinduscon-ES, Douglas Vaz.

“Mago imobiliário” Marcus Araújo será uma das atrações

O futurologista do mercado imobiliário Marcus Araújo vai fazer a palestra "Gestão da Emoção: mentes saudáveis, lares felizes" Crédito: Divulgação

Marcus Araújo, também conhecido como “mago imobiliário”, pois é considerado um pensador e futurologista do morar, será um dos palestrantes da ES Construção Basil. Ele é referência em negócios imobiliários no Brasil, CEO da Datastore e autor do best seller, “Meu imóvel, Meu Mundo”, além dos livros “Meu Imóvel, Meu Mundo Kids” e “Mentes Saudáveis, Lares Felizes” em coautoria com Augusto Cury.

O tema da sua palestra vai abordar a “Gestão da Emoção – Mentes Saudáveis, Lares Felizes: como melhorar o presente e o futuro das novas habitações no Brasil”, e acontecerá no auditório principal do evento. Araújo também está se preparando para lançar um novo livro: “Meu Imóvel, Meu Mundo Pets”, que tem apoio da Vaz Desenvolvimento Imobiliário, uma das empresas expositoras e que está trazendo o mago imobiliário à feira.

O tema foi pesquisado e mereceu destaque devido ao intenso e crescente número de pets dentro dos imóveis. “A ES Construção Brasil vai ser um espaço focado em inovação e tecnologia para adquirir conhecimento, principalmente, com palestras edificantes como a do mago imobiliário, Marcos Araújo”, afirma o diretor executivo da Vaz Desenvolvimento, Werle Silva.

Da construção civil para a Arquitetura O mês de julho está movimentado de eventos do setor no Espírito Santo. Outro que está programado para acontecer é a Fenarq Design, uma das maiores feiras de Engenharia, Arquitetura e Design da Região Sudeste. O evento acontece em Cachoeiro de Itapemirim, de 4 a 7 de julho, no Athenas Hall e será palco do 1º Fórum de Arquitetura do Espírito Santo, que acontece no dia 5. O painel será uma realização conjunta entre o Instituto de Arquitetos do Brasil, departamento Espírito Santo (IAB/ES), e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (Cau/ES). Outro evento que estreia na feira será o 1º Encontro de Design do Espírito Santo, com os palestrantes Ivan Lopes e Araciene Pessin, no último dia de feira, com o tema "O poder das Rochas Ornamentais na ambientação".

R$ 40 milhões em negócios

A Fenarq Design Crédito: Shutterstock

Segundo a organização da Fenarq Design, a projeção de negócios é da ordem de mais de 40 milhões durante o evento. Neste ano, são previstas mais de 12 mil pessoas - entre consumidores finais e players do mercado - circulando entre mais de dois mil metros quadrados de área montada para as exposições.

A arquiteta especialista em mobiliário Natalia Scarpati vai trabalhar o tema "Um olhar para o mobiliário - como trabalhar arquitetura na escala do produto", onde irá explicar sobre o mercado, os materiais para o uso nessas criações e tendências para arquitetos que pensam na escala do móvel.

Já a arquiteta Daniella do Amaral Mello Bonatto irá trabalhar o tema “Mobilidade Urbana e Desenvolvimento Sustentável”. Ela irá discutir sobre a mobilidade e sua relação com a emergência climática, as cidades inteligentes e com a promoção de saúde e qualidade de vida urbana.